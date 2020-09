Jennifer Aniston confiesa a qué se hubiese dedicado de no ser actriz

No hay duda de que Jennifer Aniston es uno de los rostros más conocidos de Hollywood. Pero lo cierto es que la actriz ha estado a punto de abandonar el mundo de la interpretación recientemente para dar rienda suelta a su otro talento.

Aniston ha confesado en una entrevista en el podcast SmartLess que en "los últimos dos años" la idea se le pasó por la cabeza antes de que The Morning Show se estrenase, y asegura que nunca le había pasado antes. "Me sentía como si me hubiera absorbido la vida, y me planteé si era eso lo que me interesaba. [...] Era un proyecto que no estaba preparado. [...] Nunca volvería al día en que empezamos", explica la actriz.

Pero, ¿a qué se hubiese dedicado nuestra protagonista en caso de haber dejado a un lado su faceta como actriz? "Probabemente al diseño de interiores. Me encanta. Es lo que me hace feliz", confiesa Jennifer en la entrevista. ¿La contrarías para decorar y diseñar tu casa?

La intérprete de Rachel en Friends cuenta con una larga trayectoria como actriz, por lo que no cabe duda de que su marcha hubiese supuesto un motivo de tristeza para millones de personas alrededor del mundo. Aunque si lo hiciese para sentirse mejor personalmente, también se convertiría en motivo de felicidad para otros.

Lo cierto es que ya tuvimos la oportunidad de conocer el talento de nuestra protagonista como diseñadora de interiores hace un par de años cuando abrió las puertas de su casa a la revista AD. Su reportaje estuvo protagonizado por las preciosas imágenes de su casa, que fue diseñada por la propia Aniston junto al guionista Justin Theroux. No hay duda: aquí hay talento.

Sea como sea, sus papeles dentro de la industria le ha permitido conocer a múltiples y archiconocidos actores que también se han posicionado en lo más alto de la lista de los más conocidos. Uno de ellos es Adam Sandler, con quien Aniston confiesa que le encantó grabar. "Es muy divertido y nos conocemos desde los 19 años", explica.

Y tú, ¿crees que Aniston tendría éxito como diseñadora de interiores? A juzgar por las imágenes de su casa, no hay duda de que tendría un futuro prometedor.