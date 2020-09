El zasca de Albert (‘MasterChef Junior’) a Celia Villalobos: “Algunos juegan al Candy Crush”

MasterChef Celebrity está dando mucho que hablar. La quinta edición del programa de TVE ha vuelto a reunir a un grupo de estrellas entre fogones que poco tienen que ver unos con los otros, provocando escenas de lo más surrealistas.

Este martes, 29 de septiembre, los espectadores han visto uno de los momentos más divertidos de esta edición. Durante la prueba de exterior, que ha tenido lugar en el pantano de El Burguillo en Ávila, los concursantes han tenido que ser capitaneados por dos de los rostros más conocidos de la última edición de MasterChef Junior: Vega y Albert.

Ha sido este último quien ha tenido uno de los momentos más divertidos del programa junto a Celia Villalobos. El niño, que se convirtió en uno de los protagonistas de su edición gracias a su simpatía, le comentó a la política que de mayor quería ser diputado.

“Yo respeto a los que tienen otra opinión que no sea la mía. Quiero ser diputado para hablar de cosas en el congreso”, empezó a decir el pequeño. “Mira, yo he estado de diputada 35 años y cuando he sido más feliz ha sido siendo alcaldesa, porque la política es un servicio”, ha dicho Celia mientras quitaba las plumas a una codorniz.

Ha sido en ese momento cuando Lucía Dominguín ha entrado en la conversación y ha dicho que algunos diputados se duermen en el congreso. “Los diputados no se duermen”, ha respondido Villalobos. Ha sido en ese momento cuando Albert le ha dado un zasca a la ex política, recordando una de las imágenes más polémicas de su carrera: “Algunos sí, algunos juegan al Candy Crush”.

En 2015, un vídeo de Villalobos jugando al Candy Crush mientras Mariano Rajoy, el presidente de aquel momento, intervenía en el Congreso se convirtió en viral. Ahora, cinco años más tarde, un niño de 10 años se lo ha querido recordar. Sin duda, este tipo de contenido solo puede ser posible en MasterChef celebrity.