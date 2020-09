Hay enemistades en el mundo de la música que son legendarias. Bien conocidas son las discrepancias de los Beatles cuando se acercaba el final de la banda, o la manía que Keith Richards le tenía a Prince por culpa de un accidentado concierto. Hay otros dos músicos, aún vivos y aún en activo, de los que se podría decir que no se soportan.

Morrisey, el que fuera líder de The Smiths, y Robert Smith, el vocalista de The Cure, tienen diferencias irreconciliables. Sus enfrentamientos verbales llevan ocurriendo desde 1984 y, visto lo visto, parece que no hay muestras de que la situación mejore y puedan reconciliarse.

Al rastrear el origen de los problemas, como registra Far Out Magazine, todo comenzó cuando Morrissey fue entrevistado con motivo de un artículo en la edición de 1984 de la revista musical The Face, donde el entrevistador le preguntó de manera provocativa: "Si te pongo en una habitación con Robert Smith, Mark E. Smith y un revólver cargado, ¿quién recibiría la bala primero?"

Morrissey, ni corto ni perezoso, continuó lanzando sus pensamientos sobre el líder de The Cure y se aseguró de que no quedara piedra sin remover, diciendo amenazadoramente: "Los alinearía para que una bala los penetrara simultáneamente. Robert Smith es un tonto. Es bastante curioso que comenzara a usar abalorios con la aparición de los Smiths y lo fotografiaran con flores. Supongo que apoya mucho lo que hacemos, pero nunca me gustó The Cure".

Este comentario de Morrissey fue poco después respondido por el aludido, con una intención igualmente provocadora, refiriéndose a esa bala que iba a atravesarle: "Morrissey es tan deprimente si no lo hace él mismo pronto, probablemente lo haré".

La historia de la feroz enemistad entre Morrissey y Robert Smith de The Cure

En 1989, Robert Smith fue entrevistado por Q Magazine sobre si tenía algo más que decir al respecto y, con una sensación de alegría, apuntó a la música de Morrissey, así como a su personalidad. El cantante de The Cure dijo: "Es un bastardo precioso y miserable. Morrissey canta la misma canción cada vez que abre la boca. Yo al menos tengo dos canciones, The Love Cats y Faith. Si la gente supiera lo fácil que es estar en grupos como los Smiths..."

Durante los últimos años, los dos parecían haber dejado que el resentimiento desapareciera. En 2018, Smith habló con The Guardian sobre un nuevo disco de The Cure y miró hacia atrás para hacer balance de su larga carrera, donde admitió que "nunca entendió realmente" su enemistad con Morrissey.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Morrissey (@officialmoz) el 19 May, 2020 a las 7:04 PDT

Pero las aguas volvieron a su cauce. Morrissey fue entrevistado el pasado año por su sobrino Sam Esty Raymer, quien le preguntó si tenía "pequeños arrepentimientos". Morrissey, sorprendentemente, aprovechó el momento para disculparse con él. Esto fue lo que comentó: "Dije cosas terribles sobre él hace 35 años, pero no era mi intensión, estaba siendo dramático. Es genial cuando puedes culpar todo lo que dices por tener el síndrome de Tourette. No tomo ninguna responsabilidad moral por todo lo que dije en 1983. Al final, ¿quién lo hace?".

Parece que Morrissey nunca va a cambiar, siempre seguirá con ese estilo tan polémico. Al igual que en sus canciones, le encanta provocar con sus palabras y, esperemos, siga siendo así para disfrutar con sus ácidas letras.