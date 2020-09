John Cena reacciona a la confesión de BTS: “Se me paró el corazón”

Que John Cena es un auténtico fan de BTS es un hecho. Al menos así lo ha demostrado en diversas ocasiones. Pero parece que el respeto por lo que ambos hacen es recíproco.

El luchador profesional ha visitado a Jimmy Fallon en su programa, y aprovechando la ocasión, el presentador le ha hecho soltar unas palabras sobre los surcoreanos que ha emocionado a sus millones de seguidores.

Al parecer, la banda confesó que una de las personas a las que querían conocer era a Cena. "Se me paró el corazón", dice el actor. "Cuando algo se convierte en una cosa, está abierta a las críticas. Y yo amo lo que esta banda ha hecho porque ellos son esta cosa masivamente popular y han sido muy populares globalmente durante mucho tiempo. Entonces pensé 'Vale, debería conocer esto'. Y cuando empecé a fijarme en BTS y a escuchar su música, me atrajeron", confiesa John.

Pero eso no es todo. El estadounidense asegura que la gran variedad de estilos y la combinación que usan fue lo que principalmente le conquistó. Después de haber sido atraído por la música, comenzó a interesarse por lo que el mensaje que la banda difundía: el amor propio. "Abogan el no sentir miedo por fallar. Abogan que tú eres suficiente. Están intentando romper con las dificultades estereotipadas y las situaciones incómodas que atravesamos y se dirigen a un público que vive eso, la gente joven", añade.

"Así que por eso son muy populares en todo el mundo. Primero, son unos increíbles intérpretes, pero es el mensaje que envían, se refleja con la gente. Y encima de todo eso, han creado un ejército mundial, ese BTS Army, que no son como los fans frikis. O sea, BTS donó millones de dólares a Black Lives Matter y sus fans estaban como 'Tío, si ellos pueden hacerlo, nosotros podemos hacerlo'", señala Cena. "Eso está cambiando el mundo".

El actor siente verdadero respeto y pasión, no solo por lo que estos artistas internacionales promueven, sino por la estrecha relación que guardan con sus fans aún en la distancia. Quizás nunca hayan tenido la oportunidad de charlar cara a cara con ellos, pero saben cuál es su propósito como si de un amplio grupo de amigos se tratase.

Como mencionamos en líneas anteriores, no es la primera vez que John Cena muestra públicamente su apoyo a los intérpretes de Dynamite. De hecho, lo ha demostrado en múltiples ocasiones a través de su cuenta de Instagram. Aunque también encontramos algún que otro mensaje en Twitter. En esta red social compartió cuáles eran sus temas favoritos del álbum Map Of The Soul: Persona, así como también se unió a la causa solidaria que la banda organizó para el movimiento de Black Lives Matter.

No es muy difícil imaginarlo en el salón de su casa mientras escucha a todo volumen todos y cada uno de los éxitos de la banda. ¿Quién crees que será su bias?