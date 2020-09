Pablo Alborán pone fecha al lanzamiento de ‘Vértigo’

Ya queda menos para que sientas el vértigo de Pablo Alborán. Después de publicar con éxito su nuevo single, Si hubieras querido, el cantante malagueño ha anunciado en redes sociales la fecha de lanzamiento de su quinto álbum.

Videoclip oficial de 'Si hubieras querido'

"Familia, por fin llegó, ya podéis reservar mi nuevo álbum Vértigo que saldrá a la venta el próximo 6 de noviembre”, ha escrito Alborán en sus diferentes canales de difusión, confirmando que Vértigo verá la luz tan solo unas semanas después de la salida de Si hubieras querido, una canción en la que, por cierto, se ha dejado acompañar por primera vez en la composición. La cubana Diana Fuentes y Julio Reyes, uno de los productores del disco, también han puesto su alma a esta canción de desamor que está teniendo una buenísima acogida entre los seguidores del cantante.

Sobre el álbum, Pablo Alborán habló la semana pasada con Tony Aguilar en LOS40. "Vértigo tiene idas de pinza, pero es haber cogido todas las partes más mías de los discos anteriores: flamenco, jazz, giros étnicos, el susurro… creo que era muy importante la contención en este disco, no hacer un alarde constante de nada, ni musical, ni vocal", explicó.

Y añadió después: "Por otro lado, hay canciones donde me he tirado a la piscina, no he tenido filtros. En un disco que viene sin prisas. Me he divertido como un niño chico gracias a Julio Reyes. Era como, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Quieres un caballo verde? Pues toma un caballo verde. Cualquier cosa que tu imaginación te pusiera por delante lo puedes hacer, nadie nos va a decir nada".

¿Ganas de escuchar Vértigo? El próximo 6 de noviembre, disponible para todo el mundo.