Entrevistamos a pH-1, conocido rapero surcoreano: “Siempre dudé de mí mismo”

Desde que la música apareció en la vida de pH-1, supo que ese arte se convirtió inmediatamente en su vida. A día de hoy, se ha convertido en uno de los mayores exponentes del K-Hip Hop a nivel internacional. Esto es el Hip-Hop surcoreano.

pH-1 ha decidido dar un nuevo paso en su trayectoria uniéndose a H1GHR, el sello del conocido rapero Jay Park, y junto a otros artistas de este género, para así expandir sus talentos a nuevos territorios. Prueba de ello son los álbumes Red Tape y Blue Tape, el último lanzamiento de este sello con el que han demostrado que las cifras de su trayectoria no engañan.

Aprovechando su nueva etapa, hemos charlado con nuestro protagonista, no solo sobre estos últimos proyectos, sino también del resto de su carrera y de la artista española con la que le gustaría trabajar. ¡Sigue leyendo!

Pregunta (P): Hola, pH-1. Gracias por atendernos. Lo primero de todo, queremos darte la enhorabuena por los lanzamientos de Red Tape y Blue Tape. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con otros artistas talentosos?

Respuesta (R): Fue una experiencia de aprendizaje para mí. Tuve la oportunidad de observar cómo los artistas con diferentes habilidades trabajan en un entorno muy unido. Esto me ha permitido explorar nuevas técnicas en mi proceso de composición, por lo que mi espectro musical se ha ampliado.

P: Eres un rapero conocido mundialmente, pero tienes influencias de América y Corea del Sur. ¿Qué has obtenido de ambos países para hacer tu música?

R: Algunas de mis mayores inspiraciones son J. Cole, Big Sean, Mac Miller, Drake, John Mayer, etc. Porque estuve viviendo en Nueva York cuando mi interés por la música empezó, estaba más influenciado por música del oeste. De todas formas, también me gustaba escuchar mucho R&B y K-hip hop coreano, como Brown Eyed Soul, Druken Tigers, Dynamic Duo, etc. El mix de música americana y coreana en mi playlist diaria ha dado forma al tipo de sonido que produzco hoy, una base más melódica, un rap fácil de escuchar que une géneros como Hip-Hop, R&B, Jazz, Neo-Soul, Gospel, etc.

P: ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu carrera?

R: El mejor momento de mi carrera hasta el momento ha sido mi concierto en solitario que di en Corea del Sur. Las entradas se agotaron y el feedback fue increíble. Siempre dudé de mí mismo en cuanto a las estadísticas, como la venta de entradas, el número de escuchas, posiciones en las listas, etc. Aunque no me enfoco en estas cosas cuando hago música, inevitablemente me enfrento con estos números fríos como artista. Igualmente, mi concierto fue un éxito enrome, y definitivamente aumentó mi confianza.

P: ¿Te gustaría probar otros géneros musicales?

R: Creo que nombrar géneros hoy en día es casi inútil. Siempre estaré abierto a probar diferentes estilos de música, así que mis opciones son infinitas. Principalmente fusionaré elementos del jazz, pop y rap y jugaré con ello para hacer mi sonido único.

P: ¿Qué piensas del éxito del K-Hip Hop?

R: K-Hip Hop es ahora un movimiento más grande de lo que puedas imaginar. Estamos agotando conciertos por todo el mundo y nos están escuchando en lo más alto de las listas internacionales. H1GHR Music, por ejemplo, ha organizado tours internacionales con éxito como sello y en solitario. Esto era inimaginable hace una década.

P: ¿Hay algún/a artista español/a que recuerdas haber escuchado?

R: Me gusta Paula Cendejas. La conocí en España cuando estaba en la gira internacional de Jay Park. Es una artista talentosa y sería divertido trabajar con ella algún día.

P: Como un rapero conocido, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones que quieren seguir tus pasos?

R: Escuchar mucha música, crear tu propio estilo y promocionarte. No intentes ser algo que no eres. La gente lo verá a través de ti. Sé auténtico con tu música y mantente humilde. Las puertas se abrirán.

P: ¿Qué es lo próximo en la vida de pH-1?

R: Expandir mi fandom internacional. Espero poder hacer más promoción al otro lado lado del charco una vez que la pandemia del covid se acabe.

P: El 2020 ha sido un año difícil para todos. ¿Hay algo positivo que obtengas de él?

R: Pude parar y mirar a mi alrededor. Me dio la oportunidad de ver las cosas que me han dado, así que soy más agradecido. Espero que pueda usar esta energía positiva en hacer un buen álbum para mis fans que están esperando.

P: ¿Cómo te gustaría acabar el año?

R: Sinceramente he estado trabajando sin parar este año, así que espero tomarme un respiro y recargar energías antes de llevar a cabo el siguiente movimiento. Me centraré en mantenerme sano, mental y físicamente.

Agotado pero dispuesto a continuar desarrollando su talento y emocionado por lo que está por venir. Así se muestra pH-1 en un año en el que se ha demostrado que la música es capaz de sanarnos en los momentos más complicados. Él está dispuesto a seguir inundando nuestras vidas con su estilo propio. ¿Será Paula Cendejas una cómplice de su nueva etapa? ¡Tendremos que esperar para saberlo!