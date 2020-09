Beatriz Luengo sobre su respuesta a la canción de Maluma: “Al final, pretendía generar un debate”

En las últimas horas Beatriz Luengo ha hecho ruido en las redes con la versión completa de su respuesta femenina a Hawai, uno de los últimos éxitos de Maluma que ha sido considerado, por muchos, como machista.

Ella pidió permiso para compartirla y el colombiano y su equipo se lo dieron y está feliz de haber abierto un debate que le ha valido muchos apoyos, pero también críticas. Pero, al margen del ruido que se ha levantado, lo que a ella le importa es poder cambiar un discurso que está presente en gran parte de la música urbana.

Antes de volver a Miami con su familia, ha dedicado un tiempo a explicar sus motivaciones para hacer esta canción, de su objetivo de cambiar las cosas en favor de la igualdad y de lo mucho que le gusta a su suegra Maluma.

Hawai girl, menuda has liado Beatriz…

No me lo esperaba, estoy super sorprendida, la verdad. Yo ya había contestado, anteriormente, a canciones de reguetón. Una de Nicky Jam me fue bien y Nicky me invitó a cantarla en un concierto y tal, pero… no, no me esperaba para nada lo que ha pasado.

¿Qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza cuando escuchaste el tema de Maluma?

La escuché primero con mucho cariño porque los compositores son muy buenos, está Keityn, que ha hecho Tusa, está Bull Nene, que es compositor de J Balvin de mucho tiempo, Edgar Barrera… me sorprendió porque era un conjunto de compositores super guay y lo primero que la escuché desde el cariño como composición y me pareció muy bonita la melodía, muy cool y pensé, ‘esto va a pegar’. Además, está bueno el concepto de Hawai, la palabra en sí… Al principio la miré desde ese punto de vista. Luego, rápidamente, como estoy muy vinculada con el tema de género, me di cuenta de que estamos naturalizando en el tema de roles un montón de cosas que me preocupaban y aproveché el marco de la canción para darle una respuesta porque, al final, hay canciones de reguetón que yo creo que son totalmente machistas y todo el mundo se da cuenta. Pero hay algo que me preocupa más que las palabras que son los roles establecidos y naturalizados.

Unos roles que no solo Maluma tiene interiorizados…

Yo creo que tanto Maluma como los compositores simplemente han contado una historia inocentemente, pero la tristeza es que, inocentemente nos parece normal decir cosas como ‘eres mía porque yo llegué primero’ como si te pudieran marcar, cuando tú no eres de nadie y menos de alguien con quien ya no estás. También el que la mujer siempre va con alguien por dinero y es como una temática muy recurrente. Y ves el vídeo y ves a Maluma que es guapísimo y perfecto y le ves mirando las redes de su ex, de una manera obsesiva, y pensando que todo lo que pone es para darle celos a él y me preguntaba si en la vida real cuántas situaciones así no habría, de ex que se piensan, que se atribuyen que todo lo que sus ex ponen en las redes tiene que ver con ellos.

Hay estadísticas preocupantes a este respecto.

Yo leí una macro encuesta que se hizo sobre igualdad hace un mes en España que decía que el 71% de las chicas entre 16 y 24 años habían sentido ciberacoso por parte de un ex o una pareja. Me había quedado con esa semillita de que tenía que hablar de la manera de hablar de eso y que calara en la sociedad y que generara un debate. Al final lo único que pretendía es generar un debate. Hay 150.000 personas que me han compartido en sus stories y otras que no se lo han tomado tan bien. Y aun los que no se lo han tomado tan bien, han venido a mi perfil, me han dicho, ‘no me parece machista’ y yo les he podido explicar lo que pensaba yo y hemos entrado en un debate respetuoso. Ha sido muy positivo.

¿De Maluma te ha llegado alguna reacción?

Todo esto lo he hecho con permisos. Tenía la canción hace tres semanas y estaba esperando porque, evidentemente no la iba a subir sin que me autorizaran, y me autorizaron Maluma y Sony. De momento me han autorizado solo a las redes, no me han autorizado para Spotify y youtube y no estoy segura de que me la vayan a dar, pero bueno, la he subido a redes con la autorización del equipo de Maluma.

En Hawai, ¿qué es lo que te parece más ofensivo?

A mí la frase de ‘no me importa con quién estés, eres mía porque yo llegué primero’. Esa frase.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beatriz Luengo (@beatrizluengo) el 25 Sep, 2020 a las 1:08 PDT

Para muchos es la canción de alguien que no ha superado una ruptura, ¿no es él el que se está haciendo daño con esta postura?

Yo creo que sí. Hace poco escuché a Jesús Vázquez decir, ‘odiar es como tomar veneno y pretender que se muera la otra persona’. Pues esto es igual, no superar algo es como que te tomas una pastilla de veneno y estás pensando que vas a afectar a la otra persona y en realidad te estás afectando tú. Las relaciones se acaban y, esto no tiene que ver con cuestiones de género, las relaciones en sí, y siempre digo, ‘no hagas nada en las redes que no harías físicamente’, es decir, si tú lo dejas con una persona y no te irías a tratar de extorsionarla a la puerta de su casa, no lo hagas en las redes. Eso pasa muy a menudo y es muy triste.

Mete el tema de los celos… y eso ya es síntoma de una relación totalmente tóxica, ¿no?

A través de charlas que he podido hacer con el tema del libro, muchas chicas me hablaban de este tipo de situaciones en las redes y me llamaba muchísimo la atención conocer chicas super empoderadas, super girl power, incluso con camisetas de feminist y con un discurso super armado de ‘yo soy independiente’ y, de repente, dejan que sus novios les controlen quién las sigue, quién las da likes en las redes. Eso me sorprende porque es una parte fundamental, los celos, no. Las redes son un foco difícil para eso y hay que saber controlarlo más que nunca.

Tú también te quedas a gusto: “Lo siento no lo puedas superar”, “miénteles a todos tus seguidores, diles, que ya no me dedicas canciones”, “finge que eres un latin lover”, “aprende a hacer feliz”, “ser guapo no alimenta”, “tus celos enfermizos con tu ego se juntan”… ¿te ha quedado algo por decir?

(Risas) Dardito envenenado, qué voy a hacer. Al final se trata de que él se pone en su película y yo en la mía. Es mi ejercicio de compositora. Me cuentan una historia y a mí me encanta meterme en la película, me parece muy emocionante, muy divertido.

Si tengo que barajar ahora entre recibir alguna crítica y lo que siento que estoy estableciendo con este debate, me la juego.

¿En algún momento temiste su reacción?

Sí, por eso pedí permiso. Cuando la terminé la gente del estudio o la gente a la que se la mandaba decía ‘súbela ya’. Honestamente dije, mira, primero la voy a mandar y si no me autoriza porque no le parece o no se siente bien, no le voy a dañar, yo no soy así. Evidentemente si tengo que barajar ahora entre recibir alguna crítica y lo que siento que estoy estableciendo con este debate, me la juego y prefiero la crítica que me pueda llegar si siento que a alguien le puede sumar. Pero no haciéndole daño a él, a nivel personal. Ayer su publicista me dijo que le habían preguntado en una entrevista y que él había contestado. Yo creo que él está por encima del bien y del mal y esto es otro punto de vista que da para hablar del acoso y seguramente a él le parecerá bien que se hable de estos temas.

Al final tú compones con mucha gente del género, ¿te entienden?

A veces sí y a veces no. A veces me entienden en privado, pero luego públicamente no quieren ser parte y esto me entristece.

¿Entiendes que muchos sigan asociando el género al machismo?

Siempre digo que un género no es machista, son machistas las canciones y las frases. Al final hay muchas canciones en la historia que han sido muy machistas, pero esto es el nuevo pop. Ahora todo el mundo está escuchando esta música y, en mi opinión, hay una responsabilidad social. Es tanto el impacto… A mi hijo el otro día, en youtube kids que lo tengo super filtrado y acotado a su edad, le salió una publicidad de una canción de reguetón, imagínate… Creo que tenemos que ser conscientes de esto y revisar los mensajes que damos y, segundo, creo que es una oportunidad tan grande, y por eso lo he hecho con esta canción y, por eso me he expuesto a que me digan un montón de cosas, pero creo que es tan grande el boom de la música urbana para decir tantas cosas. Hay tantos oídos de niñas que están queriendo hacerse cargo de mensajes de reguetón que digo, ¿por qué no nos ponemos en función de cambiar la sociedad en ese sentido y empezar a hablar de las mujeres no como objetos sino de sujetos? Veo una oportunidad de decir muchas cosas, hay que aprovechar la oportunidad.

¿Cuál es el problema? ¿Qué soy mujer? ¿Qué estoy dando un mensaje que molesta?

Al final Hawai de Maluma llega al nº1, ¿a qué reflexión te lleva eso?

Al final es una buena canción y la otra reflexión es que está super naturalizado. Por eso yo sé que ellos no hicieron conscientemente una canción machista. No creo que conscientemente Maluma sintiese que era una canción machista y ese es el problema y es lo que hay que poner sobre la mesa. Pero evidentemente es una buena canción. He leído varios comentarios que me han dado mucha pena. La gente decía ‘te estás aprovechando del éxito de la canción para hacerte promoción’, qué pena. Hay mil cosas de gente que ha salido de youtube haciendo covers. Hasta el propio Justin Bieber salió de hacerle un cover a Usher y nadie le dijo ‘te estás aprovechando de Usher’. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué soy mujer? ¿Qué estoy dando un mensaje que molesta? Al final soy una artista que llevo cinco discos, que compongo para un montón de artistas y que ayer mismo me nominaron a los Grammy. Hay tantas cosas que puede hacer para conseguir likes, se me ocurren miles… y no las hago, no soy ese tipo de persona.

Tras El despertar de las musas y ahora este Hawai girl muchos dirán que te has convertido en una feminista radical…

El tema de la igualdad cada uno lo lleva a su manera y lo de feminista radical no sé lo que significa. Yo no soy una persona radical en nada, a mí me encanta escuchar las opiniones de los demás, voy por la vida intentando aprender y evolucionar, no es mi palabra contra la de nadie.

Y que queda claro que esto no es nada personal contra Maluma, ¿no?

No es un enfrentamiento personal con él, para nada. De verdad que considero que es una canción hecha inocentemente, es más de ‘jobar, hay un rol y hay que sacar esto’.

¿Le conoces personalmente?

El último Grammy que estuve nominada por mi álbum estábamos nominados los dos y se lo llevó él. Estábamos sentados el uno al lado del otro y el otro día veía a alguien que decía, ‘se la tenías guardada’. ¿Cómo se la voy a tener guardada? Si además era su disco en el que tenía Felices los cuatro… estaba muy merecido. Hemos coincidido muchas veces y soy muy amiga de su publicista y nos queremos un montón. Nada personal. De hecho, mi suegra está enamorada de él, para que tú veas. Está enamorada pero enamorada. Le tiene de salvapantallas en el teléfono, imagínate.

¿Y no te ha echado de casa por tu canción?

Le ha encantado, la canta. Me dice ‘la tienes que cantar con Maluma’. Ella lo que quiere es verle, jajajaja.

Ya lo hiciste con Nicky Jam, así que en nada te vemos con Maluma…

Ojalá, sería un gran paso, no para mí solamente, sino para este tema, este debate.

De todas formas, para tener claro cuál es tu concepto del amor, basta con escuchar Quiéreme de Ricky Martin, ¿no? Nada que ver con lo de Maluma.

Totalmente, esa es mi manera de sentir el amor. Además, es que como convivo en una relación de amor en la que yo a mi chico le doy todo el valor de tantas cosas, me ayuda en tantas cosas, somos un equipo, que a veces leo mensajes que me dicen ‘no me pareces nada feminista porque te pasas el día diciendo que gracias a tu novio’ y no lo entiendo. Yo me siento un equipo con mi chico y yo le apoyo a él y él a mí y no voy a dejar de decir de todo lo que yo siento que me aporta porque tengo que ser independiente y decir que no necesito a nadie. Yo necesito mucho a la gente que me rodea porque me alimento de su amor, de su apoyo y de todas las cosas que me aportan.

Y hablando de Ricky Martin, su álbum ha sido nominado en dos categorías y eso te toca en algo, ¿qué?

Una sorpresa, además, no he querido hacer mucho bombo y platillo porque nominan álbumes y canciones y dentro de álbum nominan por igual al compositor, al productor y al intérprete y ayer me llegó el correo de las dos nominaciones, pero no lo quiero poner porque en seguida la gente va a empezar, ‘no es tuya la nominación’ porque en este caso no es mi álbum como intérprete. Así que lo he puesto en mis stories y ya. Yo tengo un Grammy americano como compositora del álbum de Ricky. Las nominaciones de mis trabajos como intérprete o como compositora los siento con el mismo orgullo.