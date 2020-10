Charlie Puth recuerda su primer ‘encontronazo’ con Harry Styles

Charlie Puth reveló hace unos días en la GQ británica una anécdota que define a la perfección el peso de la fama y el hecho de saber o no manejarla. Todo quedaría en una curiosidad del estadounidense si no fuera porque la historia involucra al ex One Direction Harry Styles.

El responsable de éxitos como Attention, We don't talk anymore o See you again comenzaba en 2014 su carrera musical firmando su primer contrato profesional que celebró con una cena en un popular restaurante de sushi de Los Ángeles.

Un músico anónimo en una gran ciudad en la que periodistas y cazafamosos rastrean constantemente las redes sociales para encontrar a las celebrities. Y el bueno de Charlie Puth pensó que la mejor idea era escribir quién acababa de aparecer en el restaurante para cenar.

En plena fama mundial de One Direction uno puede imaginarse el revuelo que tuvo su publicación. "Fue en 2014. Fue a un lugar llamado Sushi Park y Harry Styles llegó luciendo su enorme sombrero con el que ahora es mi amigo, Jeff Azoff, a quién no conocía en ese momento. Como un payaso tuiteé "Qué guay, estoy en L.A., firmé mi contrato y ahora veo a Harry Styles en el restaurante" creyendo que no pasaría nada cuando de repente se presentaron 15 personas en la puerta del restaurante esperándole. Fue realmente embarazoso. El me siguió en redes descaradamente despues de esto como una especie de f*** you" explicó Charlie Puth durante su entrevista.

Un 'encontronazo' que ahora recuerda como una anécdota divertida y que se quedó en eso ya que poco más de un año después Puth y Styles volvieron a coincidir, esta vez sobre la alfombra de los premios musicales de Billboard.