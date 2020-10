Este es el polémico juego de cartas que predice el futuro

Hoy en Anda Ya hemos querido hablar de uno de los temas que más nos apasionan y que a la vez más nos asustan porque siempre nos dejan un poquito tocados y paranoicos. Hablamos de las teorías de la conspiración y esos grandes misterios que siguen sin tener una explicación clara.

Seguro que te has topado con las teorías acerca de la llegada del hombre a la Luna, con los blogs que aseguran que hay extraterrestres retenidos en el Área 51 en Estados Unidos, con los documentales que explican si la tierra plana, o hasta con algún titular en el que se asegura que Beyoncé ha sido reemplazada por un clon.

El mundo entero está lleno de preguntas, algunas más surrealistas y fantásticas que otras, pero muchas de ellas sin responder. Por suerte para los apasionados del tema, son muchos los que disfrutan alimentando estas grandes dudas que surgen entre los más escépticos, siempre nos sorprenden con algo nuevo.

¡Acabamos de hablar con una chica que tiene las CARTAS ILUMINATI! 😱



Le costaron 300€ y dice que predicen el futuro. Nos las ha leído y ha predicho el impacto de un METEORITO sobre la tierra. (que por cierto es plana, según nos ha dicho)#AndaYaEnLos40 pic.twitter.com/qEXmOpyFKE — Anda ya! (@40Andaya) October 1, 2020

Por ese motivo, y en estos tiempos tan locos en los que vivimos, hemos querido aportar nuestro pequeño granito de arena para conocer un poquito más este loco mundo. Entre nuestros andayeros se ocultan verdaderos expertos en la materia que tienen mucho que contar.

Entre ellos está Andrea de Granada, esta oyente asegura que hay un juego de cartas de mesa, llamado ‘Illuminati’, que predice el futuro. Al parecer, este pasatiempo que creó un tal Steve Jackson en los años 80, incluye unas 500 cartas con las que predijo acontecimientos como el accidente de Lady Di, el ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono, o la elección de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos.

Lo mejor de todo esto es que ella no es la única que cree en este curioso juego, son tantos los que quieren hacerse con él que cuesta un auténtico dineral porque, supuestamente, podría descifrar lo próximo que nos va a suceder, “hay algunas cartas que me ayudan a intuir lo que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, en una aparece un meteorito chocando contra la Tierra, el problema es que no se sabe cuándo va a suceder”.

Como véis este es un mundo que da mucho de qué hablar, y aunque no creas es todas estas conspiraciones, a todos les entra un poquito de curiosidad. Así que ya sabes, si quieres enterarte de todo lo que ha sucedido en el programa… ¡Pincha en el vídeo y no te lo pierdas!

