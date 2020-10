Beret recuerda a Grison el momento en que subió una historia en su concierto llamándolo ‘p*ta mierda’

Beret no imaginaba que cuando empezó en esto de la industria de la música acabaría obteniendo nominaciones en los Grammy Latinos. Aunque tampoco esperaba que acabaría acompañando a David Broncano en La Resistencia, uno de los programas más seguidos de Movistar.

Lo cierto es que la visita de Beret fue un tanto extraña, aunque esto no supone ninguna novedad para Broncano, quien es consciente que presenta uno de los programas también más excéntricos de la televisión. Y no nos referimos a su dinámica, sino a las conversaciones que entabla con sus invitados.

La entrevista de Beret el pasado 30 de septiembre comenzó fuerte. El cantante se dirigió a Grison para recordarle el Instagram Story que subió durante su actuación en el festival A Summer Story de 2019. "¿Tú te acuerdas que estaba mi concierto y subiste una historia diciendo 'vaya p*ta mierda'?", dice el sevillano desde el sofá del plató.

Las risas y los aplausos inundaron el plató ante la tensa reacción de Grison. "No dije eso. Dije que eras un poco llorón, pero no dije lo de que era una p*ta mierda. [...] Yo vengo del heavy metal, tío", aclara el mano derecha de Ricardo Castella. "A ver, Grison, tú ahora tienes que tener en cuenta que no eres un mowgli loco por el campo que puede decir lo que quiera. Tú ahora trabajas en este programa. Luego vienen artistas aquí y si me los has picado ya previamente, entonces claro...", interviene Broncano.

"No pensaba que lo ibas a ver. Si llego a saber que lo ibas a ver, no lo pongo", se disculpa Grison. De hecho, segundos más tarde le propuso lanzar un tema juntos para así fusionar la voz del cantante y el beatbox del colaborador del programa. "Estamos yendo muy rápido, eh", responde Beret entre risas. Pero lo cierto es que detrás de este reproche se esconde un toque de humor que consiguió romper el hielo al comienzo de su entrevista.

El motivo de la visita de Beret al programa de Broncano es el lanzamiento de Sueño, su colaboración con Pablo Alborán. Un tema que ha dado de qué hablar en las listas de éxitos, y que incluso ha llegado al puesto más alto de la Lista de LOS40. Su videoclip ya supera las 13 millones de reproducciones.