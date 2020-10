‘La isla de las tentaciones 2’: el peligroso recorrido que hizo Melyssa en su huida a por Tom

Melyssa se convirtió ayer en la primera concursante en saltarse las normas de 'La isla de las tentaciones' escapándose de la villa de las chicas y llegando a la de los chicos para soltarle todo lo que pensaba de él a su pareja, Tom.

No había ocurrido ni con la desesperación de Christofer al ver a su "Estefanía" con otro en la cama. Pero siempre hay una primera vez para todo y llegó con la ira, incredulidad e impaciencia de la ex tronista.

Todas las redes comentaron el momento en el que ella escapa, en pijama, de su habitación, pasa desapercibida para todos sus compañeros y, sin pensárselo dos veces, aparece en la casa de los chicos en la ya mítica escena de gritos e insultos destinados a su pareja:

"Tom Brusse, eres un desgraciado, lo he visto todo que lo sepas. Nunca más me vas a ver en tu vida, he visto cómo te lamían el cuello. ¡Eres un hijo de puta. Que no es un juego. Te vas a la mierda. Desgraciado! Te quería decir en tu puta cara que eres un desgraciado de mierda, he pasado 48 horas sin dormir. Esta es mi cara", le soltó ante la cara blanca del ex pretendiente.

Recorrió 3.000 metros de jardín tropical sin conocerlo

Pero la pregunta que muchos se hacen es: ¿cuánto tuvo que recorrer Melyssa hasta llegar a la otra casa y cómo puede ser que nadie la viera? El blog de Gus Hernández en 20 Minutos arroja luz a este misterio:

"Melyssa debió orientarse sola, en mitad de la noche y recorrer casi 400 metros entre una casa y otra, atravesando un camino rodeado de vegetación y de palmeras, sin que nadie pudiera indicarla", empieza explicando, no sin antes recordar que había coincidido en su casa con Óscar quién ya había estado en la edicion anterior y pudo haberle dado indicaciones.

"Para ir de una villa a otra hay que hacer varios giros en distintas calles y pasar por casi una veintena de villas de similares características y las hay hacia el norte y hacia el sur, antes de llegar a Villa Montaña, o bien ir por la playa y saber dónde girar, para internarse de nuevo en la urbanización. Sólo orientarse en la dirección correcta ya era complicado. Y una vez en Villa Montaña, hay que atravesar casi 3.000 metros cuadrados de jardín tropical", un camino nada fácil para alguien que nunca lo ha hecho y más aún por la noche.

Para más misterio, asegura que "la zona está llena de caminos que se internan en la selva y que van de unas villas a otras". Por lo que la concursante se puso en peligro en plena Península de Samaná en República Dominicana y por ello, Sandra Barneda ya le adelantó que sufriría "graves consecuencias".