‘Vis a vis‘, ‘La que se avecina’ y ‘Expediente X’ tendrán su spin off en Audible

Audible ha presentado hoy su nuevo servicio dedicado en exclusiva a la audiencia española (Audible.ES). La empresa de Amazon es uno de los distribuidores mundial de contenido digital de entretenimiento en audio de calidad, y a partir de hoy, sus clientes en España tendrán acceso sin límite a un catálogo con más de 90.000 audiolibros y podcast originales en castellano.

Dicho catálogo de Audible ofrece una variedad de contenidos en cuanto a géneros y formatos, producidos, escritos y protagonizados en colaboración con algunos de los creadores más destacados de España.

El servicio también ofrece títulos en catalán, euskera y gallego, y se añadirán nuevos de forma constante. Asimismo, los suscriptores de Audible podrán acceder ilimitadamente a miles de títulos de su catálogo global, con grandes contenidos en audio en inglés, alemán, francés, italiano y portugués, entre otros idiomas.

Algunos de los Originales de Audible y audiolibros

Audible ofrece a sus usuarios y creadores un gran abanico de formatos, desde podcast originales centrados en diferentes temas de interés, hasta audiolibros de todos los géneros narrados por reconocidos intérpretes y nuevas series de ficción que sirven de continuación a populares sagas de televisión.

Originales de Audible

‘La que se avecina’ es un Original de Audible que continúa las historias de la famosa serie de televisión, con su reparto original. Amador, Antonio, Berta, Fermín y el resto de vecinos de Montepinar continúan con sus locas historias para alegría de sus fans, ahora en formato de audio.

‘Vis a Vis: Cara B’, protagonizada por Najwa Nimri y Maggie Civantos, una serie sonora basada en la serie de Atresmedia y Globomedia (The Mediapro Studio). Zulema y Macarena vuelven a Cruz del Sur para participar con sus compañeras de prisión en un programa de reinserción. Sin embargo, nada es lo que parece y pronto todas las reclusas volverán a estar involucradas en un crimen, aunque lo nieguen.

‘Gen DRO’ es una serie documental sobre 12 discos clave en la historia del pop español. Cada episodio de este Original de Audible, presentado por Alaska, contará con la presencia de los propios autores, que revivirán cómo fue la grabación de su álbum. Todo ello aderezado con cientos de anécdotas y una banda sonora a la altura.

‘El desafío’, con la voz de Ramón Langa, es un Original de Audible basado en la producción de Amazon Prime Video con el mismo nombre, que añade, en su versión de audio, muchas horas inéditas. Un extraordinario documental que repasa la historia de ETA desde el final de la dictadura de Franco hasta hoy, con el valor añadido de contar con el testimonio de miembros de la Policía, políticos (incluyendo 4 expresidentes), periodistas, víctimas y exterroristas.

‘La Historia con Mario’ es un Original de Audible en el que Mario Vaquerizo debuta como profesor de Historia de bachillerato. A este periodista, cantante, actor, mánager y estrella de la televisión le gusta arriesgar, y este podcast demuestra su gran habilidad para transmitir conocimiento sin dejar de divertir y divertirse.

‘Conversaciones con David Jiménez’ es una serie de entrevistas en profundidad, realizadas por el conocido periodista. En cada episodio, David Jiménez pone frente al micrófono a personalidades del mundo de la política, los negocios, la ciencia, el deporte o la cultura.

‘Pequeñas revoluciones para crecer’ es un Original de Audible para el crecimiento personal presentado por Elsa Punset, una de las principales autoridades en el mundo de habla hispana sobre el uso de la inteligencia emocional como herramienta para conseguir cambios positivos. Elsa dedica cada capítulo a explorar en profundidad un pequeño cambio que puede, literalmente, revolucionar una vida.

‘¿Hablas miedo?’ es la continuación de ‘Negra y criminal’, uno de los podcast más populares en España. Su creadora, Mona León, imprime su sello inconfundible a este podcast de suspense, miedo y crimen (con crímenes nacionales e internacionales) que no dejará indiferente a nadie.

‘Quién dice qué’ es un Original de Audible sobre temas de actualidad para millennials y hecho por millennials. De la mano de Newtral, de Ana Pastor, este podcast se aleja de las clásicas secciones de los medios de comunicación tradicionales y se centra en temas de interés para esta generación, en un formato breve, ameno y cercano.

‘El móvil de Mendes’, con Olga Viza, es un documental sobre la vida del agente de futbolistas más influyente del mundo, Jorge Mendes. Este Original de Audible se sumerge en los secretos del mundo del fútbol, sus excesos y los caprichos de jóvenes tratados como dioses, además de en la excesiva ambición de quienes controlan este negocio.

‘El desván de Miliki’ es un Original de Audible en el que Emilio Aragón recupera su herencia familiar, con contenido nuevo y entretenido que tiene como objetivo conectar con los niños de hoy. Cuentos, canciones y personajes conocidos comunicarán valores como la empatía, diversidad, ecología, sentimientos e integración.

‘Mala broma’ es un Original de Audible que adapta en audio la popular obra teatral de Jordi Casanovas, protagonizado por Cristina Castaño, Miquel Fernández y Alain Hernández. Dos amigos le gastan una broma a la mujer de uno de ellos, una broma realmente mala que abrirá un debate sobre los límites del humor.

‘Un mundo en movimiento’ es un podcast Original de Audible que, a través de historias cortas, explica las migraciones globales. El planeta está construido sobre migraciones y, para entender el mundo de hoy, es imprescindible saber por qué las personas cruzan fronteras, por qué se mueven.

‘No te lo vas a creer’ es un Original de Audible creado por Phi Beta Lambda, con Antonio Castelo a la cabeza. Cada episodio de este podcast de humor se centra en historias inverosímiles y anécdotas vividas por sus protagonistas, con invitados especiales que también compartirán con los oyentes sus extraordinarias, aunque auténticas, experiencias.

‘Entre paréntesis’, conducido por los periodistas especializados en la industria editorial Samuel Alonso Omeñaca y Aloma Rodríguez, es un Original de Audible que tiene por objetivo mantener a los oyentes al día de las novedades literarias. Nuevos lanzamientos de libros, audiolibros, los grandes temas de la literatura, entrevistas con reconocidos autores y editores, críticas de ferias, tendencias y mucho más.

‘Redacción MARCA’, conducido por Pablo Juanarena, es un Original de Audible creado por los periodistas de MARCA, el periódico deportivo líder en España. Los periodistas y analistas de MARCA indagarán en el mundo del deporte más allá del ruido del día a día y los grandes titulares, con el efervescente sonido de una redacción que no para las 24 horas al día y todos los días del año.

‘Sesión de control’ es un podcast de autor Original de Audible, conducido por Rubén Amón. En cada capítulo, el prestigioso periodista español, que ha colaborado con muchos medios nacionales e internacionales, analizará en profundidad diferentes aspectos de la situación política del país.

‘Expediente X: Casos sin resolver’ es un Original de Audible con dos nuevas temporadas de la mítica serie de televisión, una de las más premiadas de la historia. Los agentes del FBI Mulder y Scully siguen investigando fenómenos paranormales, avistamientos de OVNIs y criaturas extrañas, ahora en formato audio y con las voces de los actores de doblaje españoles originales.

‘Alien’ tendrá dos secuelas gracias al nuevo Original de Audible, que continúa esta conocida y aterradora historia de ciencia ficción.

‘Duerme profundamente’ es la adaptación de uno de los Originales de Audible más escuchados en Alemania el pasado año (‘Deep Sleep’) y que tiene como objetivo ayudar a los oyentes a dormir mejor.

‘El secuestro de Agatha Christie’ es la adaptación de un Original de Audible de gran éxito en Italia, basado en la desconocida historia de los 11 días en los que Agatha Christie permaneció secuestrada en los años 20.

El público español también podrá aprender inglés mientras se divierte con el nuevo podcast Original de Audible ‘This show is the milk’, producido en colaboración con Vaughan y protagonizado por los autores de ‘This book is the milk’, Alberto Alonso y Damián Mollá.

Audiolibros - Voces destacadas

- La saga de ‘Harry Potter’ estará narrada por Leonor Watling, con las aventuras de Harry, Ron y Hermione que han dejado huella en generaciones

- ‘Alicia en el país de las maravillas’ contará con la voz de la reconocida actriz española Michelle Jenner. Una nueva forma de disfrutar el clásico de Lewis Carroll

- ‘Las alianzas de Stan Lee: Un juego de luz’, cocreado por Stan Lee, responsable de gran parte del universo Marvel, y narrado por Adriana Ugarte

- Las aventuras de la precuela de ‘Los juegos del hambre’, ‘Balada de pájaros cantores y serpientes’, con la voz de Miguel Bernardeau

- Doce de las historias preferidas del creador de ‘Sherlock Holmes’, Arthur Conan Doyle, estarán disponibles con la narración de Jose Coronado

- ‘El Gran Gatsby’ ofrecerá ahora una experiencia completamente diferente gracias a la nueva versión exclusiva en formato audiolibro protagonizada por Jose Coronado

- ‘El cuaderno de Noah’, la clásica historia de amor que ha cautivado a millones de lectores en el mundo, podrá disfrutarse con la nueva versión exclusiva narrada por Ramón Langa

- ‘Moby Dick’, narrado por Josep Maria Pou, ofrecerá una forma completamente distinta de disfrutar de este eterno y querido clásico

- ‘Emma’, la clásica novela cómica de Jane Austen, considerada una obra maestra del siglo XIX, contará con la narración de Maribel Verdú

- ‘Descenso a Ruanda’ será narrado por su autor, el reconocido periodista Nacho Carretero

- Uno de los actores favoritos de los españoles, Juan Echanove, mostrará una nueva faceta artística en su narración de ‘El corazón de las tinieblas’, de Joseph Conrad

- Javier Ruescas será el narrador de su propio libro ‘En Delos no puedes morir’