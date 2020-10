Gary Barlow (Take That) anuncia disco en solitario y avanza colaboración con Sebastián Yatra y Michael Bublé

Gary Barlow es uno de los integrantes de Take That que sigue apostando por su carrera en solitario. Su último álbum fue Since I Saw You Last de 2013, pero ahora, siete años después, ya tiene sucesor.

Ha anunciado que el próximo 27 de noviembre lanzará Music Played By Humans y, de momento, ha compartido un primer single para el que ha fichado a Michael Bublé y Sebastián Yatra. Sin duda, una mezcla inesperada para dar forma a Elita.

“Los que me conocen saben que uno de mis sueños más grandes siempre fue cantar con @michaelbuble ... hoy ese sueño se hace realidad”, compartía el colombiano en sus redes. También da las gracias a Barlow por esta oportunidad.

Elita habla sobre el hecho de ser testigo del poder de las mujeres y empezó a tomar forma el pasado noviembre. “Originalmente éramos solo nosotros dos”, asegura Barlow, según buzz.ie, “luego Michael dijo que conocía un increíble talento que sería perfecto para la canción”. Y ese talento era Sebastián Yatra.

“En una hora estábamos todos al teléfono y cuando Sebastián envió el trackback, estábamos encantados”, continua Barlow, “tiene un carisma increíble, simplemente sonaba auténtico”.

Seguro que ninguna quiniela hubiera juntado a estos tres artistas en una misma canción, pero es la magia de la música. “Pensé que era genial ya que moldeaba diferentes culturas y aspectos de la música y en quién nos habíamos inspirado todos y pensé que era una mezcla realmente perfecta. La canción es emocionante, es sexy, empoderante", asegura Barlow.

Yatra confiesa que todavía no puede creerse que haya compartido canción con estos dos veteranos, “hemos hecho todo esto de forma remota, pero extrañamente se siente como si fuéramos tres amigos de toda la vida. Estos muchachos son puro corazón y talento”.

Está claro que Yatra, que raro es el día que no anuncia una colaboración (incluida la de Aitana), está feliz con el trío masculino que ha formado con Barlow y Bublé: “¡No puedo esperar para seguir aprendiendo de sus consejos, ejemplo y amistad en todo este proceso y proyectos futuros!”.