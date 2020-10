‘Dreams’ de Fleetwood Mac vuelve a la lista de las más escuchadas gracias a TikTok

Ya lo hemos visto cientos de veces con muchos y muy variados estilos de música. Internet y su instantaneidad hacen posible que una canción se viralice y vuelta a estar de actualidad, incluso regrese a la lista de las más escuchadas, gracias a su uso en las redes sociales. Never gonna give you up de Rick Astley se convirtió en un meme décadas después de su lanzamiento, y ahora le ha tocado a otro grupo mítico.

Fleetwood Mac ha disparado las escuchas de uno de sus grandes temas, Dreams, incluido en el disco más escuchado (y uno de los mejores de la historia de la música), Rumors, de 1977. Ha sido gracias a TikTok, la aplicación de vídeos cortos más de moda en la actualidad, en la que un usuario ha subido un vídeo en el que aparece sonriente sobre un monopatín cantando la célebre canción.

El clip se hizo viral rápidamente y se extendió por todos los rincones de la Red en cuestión de horas. De esta forma, el tema de la agrupación fundada en 1967 por Peter Green y Jeremy Spencer se ha convertido en tendencia. Es tal el furor desatado por su música que la cuenta oficial de Twitter de la banda se ha pronunciado en señal de agradecimiento con el mensaje "nos encanta esto".

La revista Billboard no ha tardado en hacerse eco de esta repercusión, y no tienen dudas de que este clásico de Fleetwood Mac volverá a situarse en las listas de éxitos después de este inesperado fenómeno. El grupo ya vivió una situación así en 2018, cuando la misma canción, Dreams, volvió a la actualidad después de ser usada como fondo musical en un meme que dio la vuelta al mundo para acompañar imágenes de la compañía de baile de una banda.

No es la primera canción en beneficiarse de la cultura del meme. El productor estadounidense Baauer alcanzó el número 1 en los EE.UU. en 2012 con su canción Harlem Shake después de que se convirtiera en el respaldo de una locura dance de video web, mientras que Never gonna give you up de Rick Astley tuvo una segunda vida después de ser usada como una broma que se llamó rickroll.