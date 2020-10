Amy Winehouse The Collection y 12x7 The Singles Collection, el legado musical de la británica

Amy Winehouse verá recopilado buena parte de su legado musical en dos colecciones únicas que verán la luz a finales del próximo mes de noviembre. Se trata de dos cajas, una de singles y una de discos, que intentarán mostrar su creación que se vió trágicamente interrumpida en 2011 cuando falleció a los 27 años.

12x7 The Singles Collection reunirá sus 12 singles en formato vinilo de 7 pulgadas. Su lanzamiento está previsto el próximo 20 de noviembre e incluirá, además de los citados sencillos (Stronger Than Me, Rehab, Love Is a Losing Game, You Know I’m No Good, Tears Dry on Their Own, Valerie...) con portadas individualizadas, un libro de 20 páginas con las letras y un set de cartas de arte en su edición deluxe.

En el caso de Amy Winehouse The Collection encontraremos cinco cds con sus dos álbumes de estudio, Frank y Back to black, además de su trabajo póstumo Lioness: Hiden Treasures, el directo Live in London grabado en el Shepherd's Bush Empire en 2007 y otro de remixes. Su llegada a las tiendas se producirá una semana después que los singles, es decir, el 27 de noviembre.

Sin lugar a dudas, Amy Winehouse se ha convertido en toda una leyenda de la música britanica. Su impresionante voz, sus letras y su manera de fusionar el R&B, el jazz y el pop en sus canciones, fueron los principales factores que la llevaron a la cima de la industria.

A día de hoy, sus canciones siguen sonando y lo seguirán haciendo gracias a este nuevo lanzamiento, un objeto preciado para cualquier coleccionista.