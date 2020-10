Cepeda y Sofía Ellar no se pierden el cumple de Roi Méndez con sólo seis personas

La pandemia azota con virulencia nuestro país y hay mucha confusión sobre las medidas que se adoptan y las que no. Mientras los políticos se ponen de acuerdo, el sentido común se asienta en los ciudadanos que intentan minimizar los riesgos. De ahí que para el cumpleaños de Roi Méndez no se hayan reunido más de seis personas.

Y eso que se trataba de una doble celebración. Si Roi cumplía 27 años, su amigo Álvaro de Luna, vocalista del grupo Sinsinati, cumplía uno menos. Se han juntado para festejar juntos esta fecha tan importante para ellos. Y lo han hecho con los suyos, entre los que se encontraban Cepeda y Sofía Ellar.

“La verdad es que este año no esperábamos celebrar nuestros cumpleaños por la situación que estamos viviendo. Luis está integrado aunque parezca que no. Gracias por la responsabilidad con la que hacéis todo, estoy felicísimo y sois The best ❤️” compartía el gallego en sus redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Roi Méndez (@roimendez) el 30 Sep, 2020 a las 6:55 PDT

Aunque la presencia física no daba para más, las redes se han llenado de felicitaciones para no dejar solos a estos dos cumpleañeros que han recibido todo tipo de mensajes de esos que gusta leer.

Álex Ubago: Felicidades cracks! 😘

Rayden: Felicidades 🧡🧡🧡🧡🧡

Alberto Jiménez (Miss Caffeina): Muchas felicidades Roi!

Luis Ramiro: Felicidades tio 🚀🚀

María Parrado: Felicidadesss ❤️❤️❤️

Gomz: Felicidades brodi!! 🙌🏻🙌🏻

En esa celebración no faltó la chica de Roi, Crislo, con la que comparte vida y pasión por la música. Ella también tuvo unas cariñosas palabras para su chico: “💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖Mi pequecho se hace mayor”. No ha dudado en compartir unas imágenes que dejan claro que su relación no hace más que consolidarse.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Crislo (@crislo_) el 30 Sep, 2020 a las 6:42 PDT

Una fiesta entre amigos en la que no faltó bebida, picoteo, música, sesiones de maquillaje y regalos. Lo hemos podido ver todo en los stories de Sofía Ellar. Así hemos descubierto que a Roi ha recibido dos peluches de tortugas ninja y una camiseta de una serie que, según él, le flipa, Stranger Things.