Miriam Rodríguez comparte su único deseo de cumpleaños

Miriam Rodríguez ha cumplido 24 años y lo ha hecho como manda la tradición, soplando velas. Eso sí, no sobre una tarta sino sobre los postres que había pedido para cerrar una reunión de celebración con los suyos. Y, también como manda la tradición, ha pedido un deseo, de esos que van cargados de una fuerte carga sentimental.

“Solo pido seguir celebrando la vida rodeada de los míos, intentando ser un poquito mejor cada año que pasa. Gracias x estar ahí, por todos vuestros mensajes de cariño y por dedicarme un minuto de vuestro tiempo. Me siento afortunada, mucho. 🎂”, compartía en redes sociales junto a un vídeo que lleva de fondo Despeinada de Ozuna y Camilo.

En tiempos de pandemia, eso de estar con los tuyos es algo que no podemos dar por sentado, así que, esperemos que se cumpla su deseo para el año que viene.

Lo que sí ha demostrado es ese ánimo por seguir mejorando que dice mucho de ella. Así, ¿cómo no va a ganarse el cariño de tanta gente? Se ha notado en las numerosas felicitaciones que ha recibido, algunas de sus amigas vip.

Greeicy: Feliz vuelta al sol señorita! Que sean muchas más cosas lindas ♥️

Pastora Soler: Feliz cumpleaños Preciosa!!!!!!! Libra tenias q ser!!!!! 😘

Eva González: Feliz cumpleaños compañerita mia. Love u!

Amelia Bono: Felicidades Bella! 😘

Miriam no puede quejarse de cómo le van las cosas ahora que cumple 24. Participa en un programa de televisión y tiene un disco, La dirección de tu suerte, que le está dando muchas alegrías. Está claro que tiene los deberes hechos. De ahí que se permite frases inspiradoras que dejan claro que está conforme con cómo van las cosas: “Sin que nos queden asignaturas pendientes; y (no) tengamos que arrepentirnos de lo que no hicimos”.

Ahora que la industria está rodeada de tantas incertidumbres, ella apuesta por no perder el contacto con los suyos y, si no cambian las cosas, firmará discos a sus fans. “Estoy nerviosa. No lo niego. Hemos hecho todo lo posible, y seguimos trabajando en ello... sé y soy consciente de que son unas circunstancias complicadas para todxs y no será como siempre: esta vez será diferente, especial. Gracias x estar ahí. Nos vemos a partir del 16 de octubre si todo va bien 🤞🏼💛”, compartía en redes.

Ahora toca ir a por los 25 igual de bien como hasta ahora.