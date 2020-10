Justin Bieber y Hailey Baldwin celebran el aniversario de su boda con sus seguidores

Desde que Hailey apareció en la vida de Justin, la cambió por completo (y para bien). Eso es algo de lo que el canadiense ha presumido en diversas ocasiones y que ha vuelto ha recordarnos en el primer aniversario de su boda.

Bieber ha compartido una emotiva imagen justo a su esposa a través de Instagram, a la que le acompañan unas palabras que ha provocado alguna que otra lágrima en algunos de sus seguidores. "Hailey Bieber. Me siento tan afortunado de ser TU marido. Me enseñas tanto cada día y me haces un hombre mejor. Estoy comprometido por el resto de nuestras vidas a empoderarte para ser la mujer que Dios te ha dicho que seas. Mi corazón está para permitirte alcanzar todos tus sueños más locos. Te prometo que te pondré a ti primero, para liderar con paciencia y amabilidad. Feliz aniversario, mi preciosa y dulce chica", dice el canadiense en la publicación.

No hay duda de que lo que Justin siente por su mujer es puro amor, y, además, del incondicional. Pero esta química es completamente recíproca, ya que la modelo también ha aprovechado la ocasión para regalarle una bonita dedicatoria en su cuenta de Instagram.

"Hace un año tuvimos la mejor boda. Ojalá pudiese vivir ese día una y otra vez", dice Hailey en su publicación. Kylie Jenner, Ashley Graham y Chiara Ferragni han sido algunas de las que no han podido evitar compartir su emoción en la publicación de la señora Bieber.

Justin y Hailey se conocieron allá por 2009, aunque no fue hasta 2015 cuando ambos fueron pillados teniendo una cita. Según Cosmopolitan, cenaron y vieron una película en Nueva York. Al día siguiente volvieron a quedar y las redes sociales pronto comenzaron a difundir los rumores de relación. En 2016, ambos publicaron la primera foto de su beso, confirmando así que Selena Gomez ya no formaba parte de la vida del cantante.

Pero Justin dejó de seguir a la modelo y hasta mayo de 2018 no volvieron a escucharse rumores de dicha relación. Selena y el intérprete de Holy fueron pillados dándose un beso. ¿Nueva oportunidad para la pareja? Parecía que no, ya que Hailey volvía a la vida de Bieber para quedarse para siempre. Se comprometieron y, después de hacer frente a diversos problemas, como la depresión del cantante, ambos contraen matrimonio el 30 de septiembre de 2019 rodeados de sus amigos y familiares.

¡Que vivan los novios!