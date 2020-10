La que conocíamos por la Spice Girl deportista ahora e la renovada Melanie C. Una vuelta por todo lo alto de la ex componente de la banda británica. Su nuevo y homónimo disco Melanie C está disponible a partir del 2 de octubre. Ha querido canalizar todo su amor por la música, la electrónica y los himnos pop en este octavo disco en solitario. Destacan sus colaboraciones con Nadia Rose y Shura además de remezclas con Richar Goddard. Sin duda, ha sido un viaje de introspección, crecimiento y aceptación hasta llegar a crear 10 canciones.

“Me siento orgullosa del legado que dejaron las Spice Girls. Siento que inspiramos a una generación de gente, de mujeres y creo que hicimos el feminismo mucho más accesible a las personas”, decía ella a Europa Press en una entrevista. Por eso y mil razones más, ha continuado con el Girl Power en esta nueva etapa de su vida. Mostrando su lado más combativo y electrónico musicalmente hablando a sus fieles fans.

‘Overload’, un adelanto a la altura

Overload es el single que ha decidido regalarnos antes de que salga a la luz el trabajo completo. “La canción está muy influenciada por mi estilo de pinchar. Fue escrita junto a Johnny Lattimer y fue una de las primeras canciones que completamos del álbum”, cuenta ella de este nuevo hit. Con un objetivo claro: “Es una canción de alerta, dirigida a aquellos que nos presionan demasiado: el mensaje que quiere transmitir es el de 'Sigue así y me voy'".

Un tema funcky y elegante como la portada que le han otorgado. Muy limpio, dando importancia a la percusión que acompaña a Melanie. “If I said what I though, you’d realise why I’m still smiling. I’m not gonna be your acceptable version of me”, canta la poderosa mujer que hay detrás de la letra.

Melanie C, la ex Spice Girl que vuelve electrónica y combativa con un disco en su nombre

Futuras fechas

Melanie C tiene preparado el tour Sporty Spice para el año que viene 2021. Un tour europeo con doble parada en España (Madrid, 28 de abril en La Riviera / Barcelona, 1 de mayo en Sala Apolo), y pasará también por Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza y Reino Unido.