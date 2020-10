Día Mundial de la Sonrisa: 10 canciones que te harán sonreír

Como cada año, el primer viernes de octubre se celebra el Día Mundial de la Sonrisa. Una cita que comenzó gracias a la idea de Harvey Ball, el mismísimo creador del Smiley, la famosísima carita amarilla sonriente y en la que aprovechamos para reflexionar sobre las pequeñas cosas que nos hacen sonreír.

Y como en LOS40 lo que más nos hace sonreír es la música, hemos hecho una recopilación de canciones en las que las sonrisas ha sido la fuente de inspiración absoluta de sus creadores.

Smile – Katy Perry

Katy Perry no solo ha llamado Smile a una de sus canciones, sino que es el tema que da título a su quinto y último álbum de estudio. Porque tras sufrir una profunda reflexión, la californiana sabe mejor que nadie lo importante que es disfrutar de esos ratos llenos de sonrisas.

Smile – Lily Allen

Si hay un clásico musical en lo que a sonrisas se refiere, ese el irónico Smile. Un tema que se convirtió en todo un éxito mundial dentro de su primer disco publicado hace ya 14 años.

Smile – Juice WRLD & The Weeknd

The Weeknd es uno de los artistas del momento y hace apenas un mes sorprendía al mundo con este Smile, una colaboración póstuma con Juice WRLD. Una canción que, irónicamente, iba a llamarse Sad en un principio.

Smile – Avril Lavigne

La princesa de punk pop también nos permitió conocer su faceta más feliz y esta canción es un gran ejemplo de ello. Un tema que, tal y como la propia Avril Lavigne afirmó, esta dedicado "a persona especial que fue capaz de ganar su corazón y poner una sonrisa en su rostro".

Sonrisa – Ana Torroja

La ex vocalista de Mecano también le quiso dedicar una de sus canciones más populares en solitario a la sonrisa. Un canto de Ana Torroja a la positividad.

Con Solo Una Sonrisa – Melendi

Las sonrisas también son capaces de remover el mundo si vienen de aquella persona tan especial y, sino, ¡que se lo digan a Melendi! El asturiano firma una de las canciones en las que se destaca una de las facetas más bonitas de una sonrisa: su poder para enamorar. Una de sus canciones imprescindibles.

Similing – Alanis Morissette

Alanis Morissette regresaba este 2020 a la actualidad musical con su nuevo disco Such Pretty Forks In The Road, cuyo primer sencillo estaba dedicado, como no podía ser de otra forma, a las sonrisas.

Tu Sonrisa – Elvis Crespo

Las sonrisas también se han apoderado de los ritmos latinos en más de una ocasión y Elvis Crespo, el rey del merengue, puso su sonido tan característico en esta canción.

U Smile – Justin Bieber

Hace ya una década que un jovencísimo Justin Bieber llevaba la locura a miles de fans en todo el mundo al ritmo de canciones como este mítico U Smile con el que levanto más de un suspiro mientras cantaba "cuando tú sonríes, yo sonrío".

Bonus Track: Happy de Pharrell Williams

Aunque este gran éxito de Pharrell Williams no lleva la palabra "sonrisa" en su título, es prácticamente imposible comenzar a escucharla sin sonreír. Una canción que se convirtió en la banda sonora del buen rollo a nivel internacional.

¡Feliz Día Mundial de la Sonrisa!