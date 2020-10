‘MasterChef Celebrity’: Los nutricionistas en pie de guerra contra un comentario de Jordi Cruz sobre el pan

Si hay un programa de referencia ahora mismo en la televisión es MasterChef, con más seguidores si cabe, cuando se trata de una de sus ediciones Celebrity. Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz se han convertido en los gurús de la alimentación para muchos. Por eso, sus palabras son analizadas con lupa.

Y parece que uno de los comentarios del chef más joven no ha gustado a muchos nutricionistas. Todo empezó cuando la soprano Ainhoa Arteta aseguró durante una de las pruebas, que ella no comía pan porque, a cierta edad, se iba al culo. Y es que eso de comer hidratos de carbono, engorda. Una idea bastante extendida que, de hecho, ha hecho que el consumo de pan haya descendido considerablemente en los últimos años.

Sin embargo, Jordi Cruz no se mostraba muy de acuerdo con su apreciación: “Pues no. Mucha gente cree erróneamente que el pan engorda. Es un alimento que apenas contiene grasa. Además, incluir una ración de pan en cada comida ayuda a equilibrar la dieta, incrementando los hidratos de carbono, que falta nos hacen, porque la dieta actual, en general, se caracteriza por exceso de grasas y proteínas y escasos carbohidratos”.

Varios nutricionistas han recurrido a las redes para mostrar su contrariedad ante estas palabras. Laura Saavedra ha sido una de las que ha querido darle un consejo: “Dile a los que te escriben el guion que no es necesario comer pan en cada comida, que vamos sobrados de carbohidratos (que no gastamos) y justitos de proteínas. Más que nada para que no vuelvas a hacer el ridículo delante de millones de personas”.

Oye @JordiCruzMas dile a los que te escriben el guión que no es necesario comer pan en cada comida, que vamos sobrados de carbohidratos (que no gastamos) y justitos de proteínas. Más que nada para que no vuelvas a hacer el ridículo delante de millones de personas. https://t.co/2GE52yRrSO — Laura Saavedra (@laurascasanova) October 1, 2020

Aitor Sánchez, conocido como Mi dieta Cojea en redes sociales tampoco ha defendido a Cruz: “Esto se dijo en el último programa de @MasterChef_es, que: ¡Incluir pan en cada comida equilibra la dieta! ¡Nos hacen falta más hidratos! ¡Hay que tomar 250g de pan AL DÍA! ¡Una barra! ¿Se trata esto de contenido patrocinado? Auténtica vergüenza encontrar este contenido en RTVE”.

Las críticas tanto de profesionales como de anónimos se han multiplicado en las últimas horas. “El pan blanco es uno de los productos que más engorda a la población pues son calorías vacías, glucosa rápida y se come compulsivamente sin que nos demos cuenta. Normal que cuando se deja de comer con pan la gente me diga ‘me siento más deshinchada’. Te estabas metiendo 500 calorías al día de harina refinada joder. Mejor integral real y de vez en cuando”, se puede leer en la cuenta de Facebook de Carlos Ríos, el creador del movimiento realfooding.

