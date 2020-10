Roberto Leal y los grupos de WhatsApp de ‘Operación triunfo’: “Me sacaron”

Roberto Leal se ha convertido en uno de los presentadores de moda, prueba de ello es que en un corto periodo de tiempo ha ido dos veces a El Hormiguero. Este jueves acudió al programa de Antena 3 para hablar de Pasapalabra, contar cómo había pasado el coronavirus y anunciar que va a ser padre por segunda vez.

Pero también se pronunció sobre Operación triunfo. Y es que Trancas y Barrancas sometieron al andaluz a 'El supertest supercomprometido del presentador total' y le tocó desvelar algunas cuestiones relacionadas con el popular talent de música.

Primero le preguntaron si le caía mal algún concursante de las tres ediciones que ha conducido él en Televisión Española. ¿Su respuesta? "No me ha caído ninguno mal. Siempre hay alguien que te cae mejor o peor que otro, pero mal no. Nunca, nunca. Hay que cuidarles".

Las hormigas siguieron tirando del hilo y preguntaron a continuación si seguía mensajeándose con ellos. Roberto admitió que mantenía el contacto con varios y salió entonces el tema recurrente de los grupos de WhatsApp de Operación triunfo.

"No estoy en el grupo de Whatsapp, pero ellos lo tienen", dijo, desvelando después con qué participantes quedaba de vez en cuando. "Los grupos de WhatsApp de OT siempre dan mucho ruido porque la gente entra y sale, pero yo no estoy en ese grupo. Estoy en uno porque hicimos una comida hace poco con Lola Índigo, Ana Guerra, Cepeda, Roi y Ricky. Me metieron y luego me sacaron. Se ve que no les hice mucha gracia", bromeó el presentador.