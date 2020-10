Jaime Lorente: “Me he tenido que rehacer tras ‘La casa de papel’, he tenido que empezar de cero”

Jaime Lorente está a punto de estrenar monólogo en el teatro. Una hora solo sobre el escenario para hacernos sentir y reflexionar con un texto del argentino Santiago Loza. El 8 de octubre estrena en el Teatro Kamikaze, Matar cansa. Y de este proyecto y muchas otras cosas ha estado hablando con Mara Torres en El Faro de la Cadena SER.

“Habla sobre una persona que es admiradora de un asesino en serie. En un momento donde todo es demasiado tibio y nadie se inclina hacia nada extremo, este tío te plantea algo definitivo como es la muerte y el hecho de matar. Entrar en la cabeza de un tío que ama a alguien que se dedica a matar gente y lo defiende y lo entiendes, es terrible. Yo lo leía y me preguntaba, ‘¿cómo te puede gustar esto?’. Está en todos nosotros, ves algo definitivo como eso y quieres saber qué hay detrás, qué tecla han tocado en esa cabeza o en ese corazón para hacer lo que hace”, explica sobre la obra que llevará a escena.

El actor se ha convertido en un gatopardo para hablar de sí mismo y de recuerdos muy íntimos que le han llevado, por ejemplo, a sus veranos familiares en la playa. “Me enamoré por primera vez en la playa, supe lo que era elegir amigos, porque te los buscabas… todo tenía un filtro muy bonito”, recuerda de aquellos tiempos ya algo lejanos.

Era un niño muy movido y “bastante desastre”, reconoce, pero encontró una válvula de escape. “En la poesía podía encontrar forma a las cosas que en mi cabeza no había forma de clasificar. A través de la poesía encontré un sentido”, cuenta sobre esa pasión que le llevó a publicar un poemario y que ha mamado en casa donde su hermana y su madre también escriben.

También recordaba aquella ocasión en la que tenía 4 años y se negó a salir a escena vestido de Niño Jesús hasta que vio al resto de compañeros disfrazado y se animó. No fue ahí donde descubrió su pasión por la interpretación, eso llegó después cuando dos de sus profesores le descubrieron el mundo de los musicales.

“A mí me gusta todo lo que esté bien escrito. Todo lo que me haga pegarme un viaje emocional. Sí que es verdad que con el teatro tengo una relación más estrecha porque fue lo primigenio y me parece lo más puro, pero me gustan los buenos proyectos”, reconoce.

Y sin duda, fueron buenos proyectos La casa de papel y Élite, las series que han multiplicado exponencialmente su popularidad. “Supuso un cambio de 180º radical. En mi vida personal y mi vida profesional cambió todo. Me he tenido que rehacer tras La casa de papel, he tenido que empezar de cero”, confiesa sobre lo que ha supuesto este éxito tan rápido y repentino.

De un día para otro se dio cuenta de que cada 24 horas sumaba 10.000 seguidores a sus redes, “fue el primer termómetro que nos avisó de que la temperatura estaba subiendo muchísimo. En España todavía no había tenido ese éxito”.

Pero los buenos resultados no son los que le afianzan en su vocación. “A mí no me une con mi profesión el que haya tenido mucho éxito, me une cada vez que iba a cargar furgonetas y era feliz. Ahora muchas veces no lo soy pese al éxito. Eso me sigue haciendo recordar que la profesión para mí es un oficio hermoso”, asegura.