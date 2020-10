Qué ha sido de Michael C. Hall, el actor de ‘Dexter’ y ‘A dos metros bajo tierra’ que ganó al cáncer

La vida de Michael C. Hall ha sido el fiel reflejo de uno de esos claroscuros laborales a los que tanto estamos acostumbrados en las carreras de estrellas de la televisión de la talla de Matthew Fox (Perdidos) o Dominic West (The Wire). Hall arrancó con prometedores papeles en series brillantes que duraron en antena más de media década pero poco a poco su estrella se fue apagando hasta llegar a participar en películas mediocres o de muy bajo presupuesto en papeles secundarios que no hacían honor al talento y carisma del artista.

Hall se dio a conocer en 2001 tras interpretar a David Fisher en la excelente serie de HBO A dos metros bajo tierra, una de las ficciones más buenas e interesantes de la plataforma. Años después, en 2006, nada más acabar la serie, se embarcó en otro proyecto mastodóntico que ascendió a las ocho temporadas: Dexter.

A pesar de que la primera era infinitamente mejor que la segunda, Dexter fue la que lo convirtió en el asesino en serie más querido de la televisión y en uno de los actores mejor pagados y reconocidos de la ficción por cable.

Este papel de forense que por el día trabaja para el FBI de Miami y por las noches se dedica a organizar matanzas de criminales le llevó a recibir cinco nominaciones a los Globos de Oro, uno de los cuales se llevó a casa. Con las puertas de Hollywood abierta de par en par, luego rodaría películas tales como Gamer, que no recibió muy buenas críticas, o la infravalorada Frío en julio, rodada en 2014 junto a estrellas como Sam Shephard y Don Johnson.

En 2010, durante el rodaje de Dexter y dos años después de casarse con su compañera de reparto, Jennifer Carpenter, a Michael C. Hall le detectaron un cáncer: el conocido como linfoma de Hodgkin, una enfermedad que afecta directamente al sistema linfático. El actor tuvo que recibir quimioterapia y sorprendió a los medios y a los fans cuando apareció en público completamente calvo.

En 2012, tras superar la enfermedad, se divorció de Carpenter y empezó a salir con Morgan Macgregor, la editora asociada del Los Angeles Review of Books. En 2016 se casaron y actuamente mantienen una relación estable. Sin embargo, la relación de Hall con el cine y la televisión no fue tan bien como su vida personal.

Al terminar Dexter a Hall le costó encontrar buenos proyectos. Desde 2013 hasta 2018 tan solo participó en películas de bajo presupuesto o en producciones que no tuvieron el recorrido en salas esperado a pesar de su calidad, como Christine.

En 2018 encabezó el reparto del thriller criminal Safe, que olía a reminiscencias de Dexter, pero la serie fue cancelada después de una temporada fallida. También ha tenido papeles secundarios en películas como The Report o en grandes series de la talla de The Crown, donde interpretó al expresidente John Fitzgerald Kennedy en la segunda temporada, pero nunca papeles como los de David Fisher o Dexter.

Actualmente el actor, que ya tiene 49 años, es uno de los integrantes de la recién creada banda de pop experimental The Princess Goes to the Butterfly Museum, con la que ha estrenado temas como Ketamine y Come Talk to Me, y también ultima los detalles de su participación en la serie Shadowplay y en la película John y el agujero, donde trabajará junto a Taissa Farmiga.