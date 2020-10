Adam Lambert no es Freddie Mercury. Pero lo mejor de todo es que no trata de serlo. En muchas ocasiones ha demostrado la gran admiración y respeto que siente por el fallecido vocalista de Queen, y ha recogido su testigo para mantener vivas las canciones de la banda, que deberían ser eternas. De hecho, Lambert cumple con creces su función de revivir al grupo con las octavas de voz imposibles y una gran actitud sobre el escenario.

Por eso, no es mal momento para que Queen lanzara un disco en directo. Live Around the World es un compendio de las mejores actuaciones de los últimos seis años, desde el que el subcampeón de American Idol se uniera a Brian May y Roger Taylor para seguir dando vida a algunas de las mejores canciones jamás escritas, interpretándolas con una gran audacia, como un día lo hizo Mercury.

Lambert no es un clon, canción tras canción aporta su propia sensibilidad y una voz finamente calibrada, abriendo posibilidades que habían permanecido ocultas durante décadas.

Don't Stop Me Now, que fue un éxito menor para Queen en los años 70, pero que ha crecido exponencialmente en popularidad desde entonces, ayudado, cómo no, por todo su uso en los anuncios de televisión, permite a Lambert jugar con la audiencia estirando cómicamente una nota.

Queen publica su primer álbum en directo con Adam Lambert: ‘Live around the world’

En Fat Bottomed Girls, realizada en Texas con las animadotas de los Dallas Cowboys bailando en el escenario, Lambert sigue jugando en la misma línea: "No hay reinas de belleza en esta localidad" grita con sorna a la audiencia. Who Wants to Live Forever es el punto culminante vocal y dramático de cualquier show de Queen en la actualidad, y la versión aquí es particularmente emotiva, dedicada a las víctimas del tiroteo masivo en un club gay de Orlando la noche anterior.

Taylor es un gran sustituto de David Bowie en el dúo Under Pressure, y el guitarrista Brian May proporciona el inconfundible sonido Queen con cada nota y acorde de potencia.

También hacen dos temas en solitario de Mercury, Love Kills y I Was Born to Love You, que agregan un nuevo elemento al programa y mantienen al Sr. Mercury al frente y al centro incluso en ausencia.

El pasado mes de junio, la banda organizó un evento en su canal de YouTube para celebrar la que hubiera sido su noche de clausura en el O2 Arena de Londres. La transmisión contó actuaciones poco vistas como Love Kills y I Was Born to Love You, que fueron interpretadas juntas en los festivales Rock in Rio de Lisboa y Río de Janeiro.

Con más de 500.000 visitas, la banda quedó tan impresionada, que decidieron animarse a lanzar un álbum en vivo. "Sinceramente, no habíamos visto aún esos vídeos, estábamos muy ocupados haciendo giras", declaró Taylor en una entrevista para Variety. "No sabíamos lo bien que sonaba la banda. Así que pensamos, bueno, que no sería mala idea editar un álbum en vivo de los mejores conciertos que hemos hecho durante los últimos ocho años con Adam Lambert", agregó.