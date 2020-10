Rechazan a Daniel, bajista de Taburete, en ‘First Dates’

Daniel Guadaño es el bajista del grupo español Taburete liderado por Guillermo Bárcenas y Antón Carreño. El joven se presentó al programa de First Dates presentado por Carlos Sobera para encontrar el amor. Lleva 6 años solteros y confesaba que estar en la banda le hacía dudar siempre de cuál era la verdadera razón de que las chicas se fijaran en él. Por suerte, no fue su caso esta vez.

Sandra, una joven de 24 años amante de los viajes y la moda, no tenía ni idea de quiénes eran Taburete. Por suerte, no le afectó en nada. Además, a ella le gusta un tipo de música al que denominó como flamenco-reggaetón. Nada de rock. Antes de comenzar la cita llamó a su amigo Willy Bárcenas para consejo y es que fue el vocalista el que le animó a participar.

Daniel, el bajista de Taburete, en First Dates / Mediaset

“Con tantas fans que debéis tener... ¿cómo es que estás soltero?”, le preguntaba Sobera asombrado. Él asegura que “la cosa está muy mal”. Él buscaba alguien al que “le guste la música y que sepa la vida que llevo. La música me ha costado muchas novias”. Hay que elegir a veces, entre la música y el amor.

“Soy músico y vivo de eso. Con el grupo vamos por España, Latinoamérica, ahora sacamos el segundo disco... y el grupo se llama Taburete”, dijo él durante la cita lo que a ella le pareció súper interesante. Él incluso le enseñó la letra de una canción y Sandra le piropeó: “Se te da bien”.

Pero eso no fue suficiente para ganarse su “sí”. El bajista afirmo seguro de sí mismo que tendría una segunda cita “porque me lo he pasado muy bien y no me importaría tomar algo”. Ella, en cambio respondió: “Yo he estado muy a gusto, pero no tendría una segunda cita porque me cuadra más como un amigo”. Daniel se fue del restaurante de Mediaset sin encontrar el amor verdadero.