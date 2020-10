BLACKPINK publica ‘The Album’ con amor, mucho Girl Power y autosuperación

Cuando las chicas de BLACKPINK comenzaron en esto de la industria de la música, tenían muy claro cuál era su objetivo: hacerse con el mercado internacional. Y poco a poco lo han conseguido. Pero lo creas o no, lo han hecho con la sorprendente cantidad de cero álbumes de estudio en su discografía. Aunque sí publicaron BlackPink in your area en 2018 solo para el mercado japonés.

Todos lo hemos dado todo con Ddu-Du Ddu-Du, Kill This Love o How You Like That. Pues bien, ahora todo ese éxito y esfuerzo se ha visto recompensando con el lanzamiento de un disco que ya se ha convertido en la banda sonora de millones de personas alrededor del mundo. THE ALBUM aterriza en nuestras vidas.

Un total de ocho canciones son las que dan vida a este nuevo trabajo discográfico de la girlband de K-Pop. Pero sin duda, este marca la diferencia con respecto a los EPs y otros sencillos que publicaron previamente, ya que han contado con el trabajo de productores como Teddy, Tommy Brown y R. Tee, entre otros. Profesionales de la industria que previamente han trabajado con artistas de la talla de Ariana Grande, Black Eyed Peas y Chris Brown, entre otros.

El sonido que trae THE ALBUM es muy claro. Baterías, bajos, pop e imparables melodías con una potente fuerza rítmica. Lo típico que necesita una canción para que no consigas sacarla de tu cabeza. Lovesick Girls, el tercer sencillo del disco, es un claro ejemplo de esto. Aunque no podíamos esperar menos teniendo en cuenta que David Guetta, Ariana Grande y Victoria Monét aparecen en los créditos de este proyecto.

Las letras que dan vida a este trabajo están mayormente en surcoreano, aunque también apuestan por toques en inglés para conseguir el enganche auditivo con su público internacional. Esto lo consiguen a la perfección en Bet You Wanna, el tema que comparten con Cardi B. Sorprendentemente comienza con el sonido de una guitarra que, en cuestión de segundos, desaparece para dar paso a unos beats poperos hipnotizantes.

No es la única artista que escuchamos en THE ALBUM. Selena Gomez las acompañó en Ice Cream, un tema que endulzó los oídos de todos sus seguidores a finales de agosto de este año y en el que podemos leer a Ariana entre sus créditos.

Y es que si hay algo que las artistas han querido conseguir con este lanzamiento es impregnarnos de Girl Power... ¡mucho Girl Power! Esto es algo que podemos escuchar en Pretty Savage, un tema en el que las artistas se apartan la melena de su rostro para demostrar que la confianza en ellas mismas es un elemento que no falta en su día a día.

Pero también hay hueco para el amor. En Lovesick Girls, BLACKPINK saca su lado más romántico para confesarle a la persona a la que aman que la necesitan en sus vidas. Aunque aseguran que el amor "es una droga" cuya ausencia les provocaría un profundo dolor.

La superación llega en You Never Know. Y es que estas cuatro artistas aseguran que para criticar a alguien han de ponerse en sus zapatos, pues desconocen cuál es la vida que llevan y las adversidades que las han puesto a prueba. Ellas seguirán siendo las mismas para continuar su camino hacia su propio objetivo. "No te puedes hundir, lo sé bien. No puedo volar mirando al suelo. Al otro lado de las nubes todavía brilla. He estado dibujando en la imagen, incluso en los lugares atormentados. Entonces puedo vaciar todo y reír. Quiero enfrentarme a quien no quería ver", dicen algunos de sus versos.

Dispuestas a crecer, a triunfar y a demostrar que su música no es ninguna moda. Así aterrizan las chicas de BLACKPINK en su primer álbum de estudio. Un comienzo en mitad del camino que augura su futuro con un solo término: triunfante. BLACKPINK in your area!