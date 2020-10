Carolina Durante, Cariño o Florence + The Machine en ‘La música de los huesos’, el debut de Nagore Suárez

La generación más joven del thriller español tiene un nuevo nombre que hay que tener muy en cuenta, el de Nagore Suárez. Una joven de 26 años que demostró, con sus hilos de misterio en twitter, que había potencial. Su debut con la novela, La música de los huesos, lo ha confirmado. Una historia ágil que nos sumerge en la época hippy de finales de los 70 con una trama que se mezcla con la actualidad.

Un día aparecen unos huesos en el jardín de la casa de una joven que ha vuelto a su lugar de origen en Navarra, en un intento de buscarse a sí misma. Un festival de música supondrá más de lo que en un principio pudiera haber imaginado. Y el secreto que esconden esos huesos trastocará su vida.

Y mientras las páginas van pasando de manera vertiginosa, podemos ir escuchando una banda sonora que mezcla ambas épocas y que nos ayudan a convertirnos en parte del público de esos festivales.

Juan Gómez-Jurado aconseja que no empecemos a leer la novela por la noche porque una vez que empiezas no puedes parar… piropazo, ¿no?

La verdad es que sí. Cuando me dijeron que Juan iba a leer la novela e iba a hacer la frase de la faja, no me lo creía. Creo que no se puede tener mejor padrino. Le he leído hace mucho tiempo y por eso me hizo tanta ilusión.

Muchos te conocían por tus historias de misterio a través de hilos de twitter, ¿qué significan para ti?

Gracias a twitter llegué al mundo de la literatura porque empecé a escribir para la feria del hilo que es un certamen que organiza twitter España coincidiendo con la feria del libro de Madrid y me animé a participar y el hilo fue muy bien. Gané dos premios y a raíz de ahí me contactaron en la editorial y me preguntaron si alguna vez había pensado escribir un libro y yo tenía un proyecto en mente, se lo comenté al editor, le gustó mucho y empezamos a trabajar y hasta ahora.

Ahora presentas novela, ¿ha sido muy diferente?

Sí, al final es un proceso que no tiene nada que ver. Los hilos los preparas con una o dos semanas de antelación. Los escribo directamente en tuit y el proceso de la novela, al final, es un proceso largo desde que empiezas a pensarlo, a planearlo más luego el proceso de escritora, de corrección. Pero lo he disfrutado muchísimo.

La música de los huesos, el título ya nos deja dos premisas: hay banda sonora y cadáver… ¿lo encontraste rápido?

Hay banda sonora y hay un cadáver. El Festival Milenio que ocurre en la novela es como el hilo conductor que une las dos líneas temporales en las que sucede, la actualidad y 1978 y todos los capítulos tienen títulos de canciones. Unos huesos que aparecen en el jardín de la casa de la protagonista que son el detonante que inicia toda la trama que continua después. El título llegó al final, fue un poco quebradero de cabeza. Hay muchos autores que dicen que tienen el título lo primero de todo, pero yo creo que fue de las cosas que más costó.

Nos haces viajar en dos épocas: Una actual y otra a finales de los 70. Musicalmente, ¿con cuál te quedas?

Cada época tiene sus cosas buenas, pero creo que me quedaría con el 78 que hay muchos éxitos que me gustan de esa época, aunque de la época actual… también hay muchos títulos de capítulos que son de canciones de ahora y también me gustan mucho. Si tuviera que elegir me quedaría con la música del 78.

Como señalas, cada capítulo lleva un título de una canción, ¿qué criterio de selección has seguido?

Buscaba que el título o un contenido tuviera que ver con lo que iba a pasar en ese capítulo. Lo que tuve en cuenta es que las canciones que pongo en los capítulos del 78 fueran de esa época, que al final, hubieran salido en ese año o después. Y las canciones de ahora son todas recientes quitando una que hay de Morrisey que es más antigua, pero me parecía que iba muy bien con el capítulo. Iba pensando, en este capítulo, ¿qué va a pasar? y a veces me venían más fáciles, incluso antes me venía el título antes que el capítulo, y otras veces tenía que buscar un rato en spotify que me cuadrara.

¿Alguna que te haya dado especial quebradero de cabeza?

Creo que las que tenía más claras eran las de la época del 78 porque había menos capítulos. De la época actual hubo algún capítulo que me costó un poco porque, además, quería que la lista, luego, cuando la escucharas no fuera una cosa que tuviera mucho salto entre unas canciones y otras. Quería que, en general, hubiera un poco de armonía.

Hay mucha música en el libro, desde un primer viaje en coche en el que la protagonista escucha desde Creedance Clearwater Revival a Scorpions pasando por La oreja de Van Gogh, ¿eres así de ecléctica?

La verdad es que sí, en eso me parezco a la protagonista porque en el momento en el que voy en un viaje en coche, más si es un viaje largo, pongo todo tipo de música. Además, me pasa una cosa y es que me aprendo todas las letras de todas las canciones y puedo ir cantando. Me pasa sin pretenderlo, pero me las acabo aprendiendo muy fácil y tengo un gusto musical bastante variado.

Está muy presente el mundo de los Festivales de música, ¿eres asidua?

Curiosamente no mucho, he ido a pocos festivales. Tuve que pedir a amigos que me documentaran un poco porque estaba un poco verde, pero hay muchas veces que me he quedado con ganas de ir, pero a lo mejor no he podido ir por trabajo o por lo que sea. Curiosamente he escrito la novela y no he ido a muchísimos festivales.

Mencionas Coachella o Burning Man, pero, por lo que dices, me da que no los has vivido en persona.

Ojalá… ninguno, ninguno. Si pudiera viajar en el tiempo iría a Woodstock, claramente.

Las drogas forman parte de la realidad de los festivales de música y de los eventos en los que hay juventud.

Normalizas las drogas en este tipo de eventos.

Al final creo que es una realidad que está ahí, es algo que sucede en los festivales de música y que se da entre la juventud. Cuando me puse quise retratar las cosas de una forma más o menos real y creo que eso forma parte de la realidad de los festivales de música y de los eventos en los que hay juventud.

Haces hincapié en nuevas drogas que se consumen sin mucha información, ¿crees que es una realidad muy usual?

Diría que sí. Me documenté bastante sobre esto de las drogas emergentes, estas drogas que a lo mejor son de fácil acceso y hay un repunte. Estuve leyendo respecto al narcoturismo de la ayahuasca y demás y me pareció, como poco, curioso, pero es una realidad.

¿No hay historia de amor que se precie si no hay un triángulo por medio?

No sé si diría que hay un triángulo como tal, pero al final es parte de la gracia de la trama, que se complique todo un poquito. Pero, si esto continua, quién sabe qué pasará.

Dejas abierto a una continuación…

Ojalá, a mí me encantaría, no depende completamente de mí, pero si por mí fuera, por supuesto. Ideas no me faltan.

Volviendo a la música, Florence + The Machine, Carolina Durante, Cariño… ¿los has visto a todos en algún festival?

He visto a Cariño, de hecho, creo que fue el último concierto al que fui antes de la cuarentena, en febrero o así…los he visto dos veces, la verdad es que me encantan. Son grupos como muy actuales y que creía que por la trama tenían unas letras con las que los personajes se podían sentir muy identificados y que, a mí, personalmente, me gustan.

Hay más temas, queda reflejado, por ejemplo, esa obsesión en los pueblos por el qué dirán.

No está exagerado en absoluto. Es verdad que, en los pueblos, al ser una población pequeña al final todo el mundo acaba enterándose de todo y al final, las abuelas, que tienen una mentalidad de otra época, están siempre muy preocupadas de qué va a decir la gente del pueblo porque todo el mundo te conoce y sabes quién eres y qué haces. Es una realidad cien por cien.

De hecho, en los agradecimientos mencionas a tu abuela, que te hizo creer en las brujas y te ha transmitido su amor por Navarra, una tierra de mucha leyenda, ¿no?

En la zona en la que se ambienta la novela es una zona de Navarra que no es tan conocida como el norte que es la zona de bosques y demás, es una zona como más árida, de huerta, de bodega, pero la verdad es que llevo toda mi vida yendo ahí todos los veranos con mi abuela y la menciono en mis agradecimientos porque ella, desde pequeña, siempre me ha contado historias, en todos los pueblos se cuentan historias de brujas, o la historia de la prima de una prima que decían que tenía un poder especial y cosas así. Tengo una abuela un poco mística y me lo ha transmitido.

La protagonista rompe con su vida estable porque no le llena, ¿harías algo así de valiente?

En mi caso tengo que decir que no fue tan valiente pero sí dejé mi trabajo anterior para ponerme a escribir. Trabajaba en una agencia de publicidad y con los plazos de entrega que tenía y los horarios de una agencia era casi imposible estar a las dos cosas. Ahora, la situación laboral que tenemos los jóvenes, que es bastante precaria, creo que no es lo normal que alguien deje un estable, pero parece que a veces tienes que dar las gracias por tener un trabajo estable por tener un trabajo, te guste o no, y creo que es importante que estés feliz con lo hagas en la medida de lo posible.

¿El pasado siempre vuelve?

Sí, creo que sí, de hecho, el libro empieza con una canción que dice ‘harás muchas cosas por dinero, harás otras por diversión, pero las cosas que hagas por amor harán volviendo a ti, una por una’.

Si tuvieras que elegir una canción que definiera tu estado actual, ¿cuál sería?

Creo que elegiría Vértigo de Leiva. Estoy en un momento en el que estoy muy contenta, es el momento de publicación y es muy emocionante pero también estás ahí un poco en qué va a pasar, cómo lo va a recibir la gente.