Conoce a Taylor Díaz, el joven artista que ha conquistado a Mala Rodríguez

La escena urbana está en continuo movimiento. Cada vez son más los artistas que emergen e intentan hacerse un hueco en esta ardua industria. En el caso de Taylor Díaz, su éxito está más que asegurado.

El cantante acaba de presentar su álbum Neutro, con el que demuestra que lo de fusionar géneros es lo suyo, aunque lo hace de una manera muy especial. En la canción que presenta este disco, Maíz, los sonidos del R&B y del bolero nos hacen soñar con cada uno de sus notas musicales. Pero, ¿quién es Taylor Díaz y por qué es un claro candidato a colarse en la playlist de tus canciones favoritas?

Taylor es procedente de Veracruz, en México, y con tan solo 25 años ya se ha convertido en una gran promesa de la escena urbana. Después de presentarnos su sencillo Café, el cantante aterriza finalmente con su álbum debut Neutro, cargado de un repertorio que refleja la versitilidad del artista.

Ver esta publicación en Instagram GUANTANAMERA 🌹 #Tb Una publicación compartida de Taylor Díaz (@taylordiazmusic) el 4 May, 2020 a las 5:28 PDT

El trap, el reggaeton, el bolero, el R&B y el soul son los géneros que podemos escuchar en este proyecto, que claramente se ha convertido en un recorrido por sus influencias musicales. No es de extrañar que artistas de la talla de Mala Rodríguez, Akapellah, Sharlene y el productor Ovy On The Drums hayan caído rendidos ante el talento del veracruzano, lo que les ha llevado a colaborar con él en este primer trabajo discográfico.

Jaguar es la canción en la que Mala ha querido acompañarle. Una canción protagonizada por los ritmos del trap en la que el artista hace un guiño a los ritmos tradicionales. En el caso de Akapellah, uno de los mayores referentes del rap en español, nos regala los sonidos más puros de este género en un tema que para muchos se ha convertido en un himno: Hollywood.

Llega el turno de Ovy On The Drums, al que ya hemos visto trabajar con otros grandes referentes de la escena urbana. En el caso de Taylor Díaz, une su talento en Besándote (Remix), una canción que además cuenta con la hipnotizante voz de Sharlene. El flow y el sonido del moombahton se apoderan de cada una de sus estrofas.

Neutro ha marcado un antes y un después en la trayectoria del cantante, dando vida así a su primer recopilatorio de éxitos con una compañía inmejorable. Aunque no hay duda de que aún no hemos escuchado todo lo que Taylor tiene que ofrecernos. ¿Qué otros géneros se atreverá a fusionar?