‘La isla de las tentaciones 2’: ¿quién es Rosito', la verdadera víctima del reality?

Por primera vez a los seguidores de 'La isla de las tentaciones' les ha dado igual las parejas, los solteros, las solteras y hasta Sandra Barneda y se han unido por una causa común: Rosito.

Si no viste el cuarto programa de la segunda edición y te metes en el hashtag #LaIslaDeLasTentaciones4 te encontrarás con multitud de tuits hablando sobre él y apoyando su continuidad en el reality.

Pero ¿quién es? ¿qué ha ocurrido? Te lo contamos:

El culmen de la indignación: que ese osito salga de ahí

Mientras Mayka ya se ha olvidado por completo de Pablo, con la llegada de Óscar de quien dijo primero no sentirse atraída y a los pocos días ya le ha dado el primer beso. Pablo está conectando con Dorothy pero sin tener nada más allá de una amistad (por el momento).

Por lo que, Mayka, habiendo ya cruzado la línea con Óscar, cuando se enfrentó a la hoguera y vio imágenes de su aún novio, descubrió que él no había hecho nada y no pudo poner ninguna excusa para su comportamiento. Hasta que apareció en escena "Rosito", el oso de peluche que ella le regaló para que la tuviera presente en el reality.

Pablo bromeó con sus compañeros y las solteras sobre que iba a quemar a Rosito si Mayka le era infiel con Óscar. Unas palabras que para la rubia fueron lo peor que podía escuchar y montó el circo: "No puedo, eso no, eso no, tio. Me duele muchísimo lo que acabo de ver. Cómo puede ser una persona tan mala", se preguntó llorando.

El resto de compañeras le daba la razón y le intentaba calmar, mientras ella añadía: "Llevo toda la vida con ese peluche y se lo dejé escondidas en la maleta para que se acordara de mí y ahora dice eso. ¿Por qué se ríe de mí? Eso me duele más que cualquier caricia, no quiero estar con una persona tan mala".

Y llegó el momento que incendió las redes cuando ella soltó: "Por favor, si ese peluche puede salir de ahí que me lo traigan, porque es mi peluche y no quiero que le hagan nada". Los tuits se multiplicaron con una especia de "PrayforRosito" que acabó convirtiéndolo en el protagonista absoluto de la situación más ridícula que se ha vivido en años en televisión. Y es muchísimo decir. Pero nos está dando la vida.