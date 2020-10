Sinead O’Connor estrena una versión de ‘Trouble Of The World’

No teníamos noticias musicales de Sinead O'Connor desde 2016, y ahora vuelve a la actualidad al presentar un nuevo single, una versión de Trouble Of The World, un tema góspel originario de la cantante Mahalia Jackson, de Nueva Orleans. Este tema formará parte del repertorio de Tribute To Blind Willie Johnson, un disco recopiatorio en el que también participarán otros artistas como Tom Waits.

Trouble Of The World es una canción benéfica, y las ganancias recaudadas irán destinadas a varias organizaciones relacionadas con el movimiento Black Lives Matter, que lucha contra la marginación racial y que sacudió a Estados Unidos y otros países por la muerte violenta de George Floyd a manos de la policía.

En un comunicado, la cantante aseguró que para ella la canción no trata sobre la muerte. "Es más parecido a un mensaje de certeza de que la raza humana está en un viaje para hacer del mundo un paraíso y que llegaremos a él".

El tema viene acompañado por un vídeo dirigido por Don Letts, en el que se muestra un montaje de las protestas lideradas por el movimiento Black Lives Matter. También se incluyen imágenes de O'Connor siendo parte de las protestas, mientas sostiene un cartel con el rostro de Mahalia Jackson.

La cantante confirmó además a la revista Rolling Stone que en 2022 lanzará No Veteran Dies Alone, su nuevo álbum y que esta versión de Trouble Of The World originalmente formaría parte de él. "Estoy escribiendo más sobre asuntos personales, como ser madre", comentó. "El álbum es un conjunto de cartas a mis hijos. Las canciones son subconscientes".