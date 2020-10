Bruno Mars celebra 10 años de ‘Doo-Wops & Hoolingans’ y confiesa que “inicialmente se consideró un fracaso”

Bruno Mars se ha convertido en uno de los artistas de referencia en el estatus más alto de los músicos internacionales. Con tan sólo tres álbumes en el mercado, ya puede presumir de cifras estratosféricas. Y todo empezó el 4 de octubre de 2010 cuando lanzó su álbum debut, Doo-Wops & Hooligans.

Un álbum que recogía géneros como pop, rock, soul, hip hop, reggae o R&B. Dejaba claro que la fusión era una apuesta con futuro y que Michael Jackson tenía un sucesor, o eso se decía por aquel entonces. Las comparaciones no se hicieron esperar.

Pero, al margen de parecidos, logró crearse su propio hueco y poco a poco su éxito fue creciendo. Ahora, celebra una década de aquel comienzo que ha cambiado completamente su vida.

“Cuando salió Doo Wops and Hooligans, Just The Way You Are acababa de ser #1. Entonces, cuando el álbum, al principio, se vendió mal, se consideró un fracaso”, recuerda sobre aquellos primeros momentos. El single había convencido, pero el álbum era otra cosa.

¿Se rindió? Todo lo contrario. “Seguimos luchando, empujando y actuando. Ahora, gracias a vosotros, Doo Wops es el álbum debut que más tiempo ha pasado en las listas de ventas y ha vendido más de 14 millones de copias en todo el mundo. Ahí está la prueba de que la vida es un maratón, no una carrera”, reflexionaba sobre lo que supuso ese álbum para él.

Aquel primer álbum acabó dándole muchas alegrías. “Como una cereza increíble en la cima, Grenade se convirtió en diamante el otro día, lo que hace dos sencillos de diamante en el mismo álbum”, continuaba explicando sobre los logros que sigue cosechando aquel primer álbum.

Y ante estos resultados, solo cabe una cosa: “Por eso hoy celebramos. A todos los Hooligans, gracias por cambiar mi vida. Rezo para que todos bailemos juntos muy pronto”.

Hay que reconocer que el músico está bastante desconectado en redes y no ha dado muchas noticias de lo que está haciendo. Lo cierto es que su último álbum salió hace cuatro años y hay ganas de más.