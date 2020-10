Historias con mascotas: Gracias a su perro su padre sigue vivo

Hasta Anda Ya, donde somos unos sensibleros, nos ha llegado una historia que ha conseguido cautivarnos y emocionarnos un poquito. Y es que, en los últimos días, las redes han vuelto a hacer su magia, y se han hecho eco de un tweet que no ha tardado en hacerse viral.

Hablamos de Bonzo, un perrito que ya es toda una estrella, por pasar dos noches sin dormir para no dejar a su dueña sola ni un solo segundo. Esta tierna mascota le ha querido hacer compañía mientras ella terminaba un importante proyecto para la universidad.

Como podéis imaginar, las imágenes son de lo más tiernas, aunque Bonzo no está nada favorecido. El caniche universitario aparece con cara de cansado y hasta con ojeras después de tantas horas al pie del cañón junto a su amiga. Por suerte, y para alegría de todos sus nuevos fans, el esfuerzo ha tenido resultado y los dos han aprobado el proyecto.

Los que tienen mascota saben que estos seres tan queridos pueden convertirse en nuestros escuderos y nuestros mejores amigos en los momentos más importantes de nuestras vidas. Por eso, hemos querido conocer qué bonitas situaciones, que jamás olvidarán, han vivido nuestros andayeros junto a ellos.

Entre ellos nos hemos encontrado con la historia de Montse de Bilbao, esta andayera puede decir que su perro salvó a su hijo mayor. Por lo que nos ha contado, su primogénito, tenía un compañero de piso algo despistado que se durmió y dejó el fuego encendido. Por suerte para todos ellos, y cuando la casa ya estaba llena de humo, el perro comenzó a arañar las puertas hasta que los despertó. Menos mal que estaba allí para alertarlos.

La historia de Jairo de León no se queda atrás, gracias a su perra evitaron un gran disgusto. Durante una excursión al monte, el padre de este andayero se partió la pierna. Menos mal que su mascota no se fue de su lado ni un solo segundo, y no dejó de ladrar pidiendo ayuda hasta que dieron con ellos.

Estas increíbles vivencias no nos pueden hacer olvidar que, a día de hoy, el maltrato animal sigue siendo una lacra para estos increíbles y fieles seres. Por eso, desde Anda Ya! siempre lo denunciaremos. Además, y para que esta lucha se visibilice, queremos recordaros que este domingo 11 de octubre se celebra el Perrotón 2020, la 1ª Carrera Virtual contra el Abandono y Maltrato Animal.

