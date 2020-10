Katy Perry y Vanessa Hudgens se apuntan a la clase de gimnasia de la icónica Jane Fonda

A diferencia de lo que ocurre en España, en Estados Unidos, cuando se acercan las elecciones, los que tienen posibilidad de votar tienen que registrarse antes para, el día clave, poder ejercer su derecho. Ahora se acercan elecciones y se acaba ese plazo para registrarse y son muchas las celebrities que se han lanzado a hacer campaña para que la gente no pase la oportunidad de registrarse para luego poder expresarse a través de las elecciones.

El caso es que para llamar la atención de los posibles votantes se idean multitud de iniciativas, algunas de lo más peregrinas, para no pasar desapercibidas. Una de las últimas tiene como protagonista a Jane Fonda.

Los que en los años 80 tenían edad para hacer ejercicio, seguro que recuerdan las rutinas de esta actriz que, a través de sus clases, ponía en forma a toda una generación. Imposible olvidarse de su vestimenta, con diadema deportiva incluida, de aquellos momentos.

Han pasado 38 años desde que la actriz publicara su primer vídeo de ejercicios. Fue pionera en eso de poner a la gente a hacer gimnasia delante de la televisión. Ahora, ha recordado esos tiempos y, a sus 82 años, ha vuelto a ponerse el maillot y la diadema para una nueva clase.

“Hola, clase, estamos recuperando el movimiento. Necesito que estés en forma para la próxima carrera. Necesito que seas fuerte, necesito que estés enfocado en el láser, necesito que estés totalmente comprometido con la tarea que tienes entre manos, así que preparémonos para ejercer nuestro derecho al voto”, invitaba Jane Fonda dejando claro cuál era su objetivo.

Una clase que se ha llenado de celebs, entre ellas, Katy Perry, con una visión muy particular de lo que es hacer ejercicio, poco después de dar a luz. “¡¡¡VOTAR!!! 💪🏼 Está bien, @orlandobloom y yo tenemos diferentes puntos de vista sobre lo que significa bombear en estos días 🐄 pero quien haya dicho que bombear no es un deporte ... me gustaría girar sus pezones en el sentido de las agujas del reloj durante una semana consecutiva”, escribía junto al vídeo de esta campaña.

“DE TODOS MODOS Yo voy a ejercer mi derecho al voto!!!! Especialmente si @JaneFonda dice que debería hacerlo. Nos estamos poniendo en forma para la carrera de nuestras vidas este noviembre y nunca ha sido más importante #ExerciseThatVote”, añadía para animar a ese registro del voto, tan necesario.

No ha sido la única cantante. Vanessa Hudgens también se ha puesto un estilismo muy años 80 para seguir las instrucciones de la veterana. “Tomé la mejor clase de entrenamiento de mi vida con la icónica JaneFonda 👑💪🏽ç”, aseguraba.

Kerry Washington, Amy Schumer, Ken Jeong, Ashley Benson o Shaquille O’Neal también han participado en este vídeo tan divertido.