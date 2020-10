‘Idol Kids’: Jesús Vázquez se emociona como nunca tras escuchar a Manuel rapear sobre el bullying

“Esta canción va dedicada para todos los niños que sufren bullying sin merecerlo. Todos somos iguales, pero con distintos pensamientos”. Así comenzaba su actuación Manuel, o más bien, ‘el mulato’. Un niño de 9 años que logró emocionar a todos con su paso por Idol Kids.

“Puedo tirar rimas sobre una base y rapear. Empecé a rapear viendo a un cantante y luego empecé a ver batallas de gallos, improvisaban e improvisaban y yo pensé que podía hacerlo igual y llegar muy lejos”, aseguraba en su presentación. Y no sólo rapea sino que compone. Ya tiene “como 30 canciones”.

En cuanto a este género que tanto le gusta, él lo tiene claro, “lo que necesita un rapero es flow, bases, seguir mucho el tono, pillar la base”. Aunque a su padre le hubiera gustado más que cantara el flamenco, él no da su brazo a torcer.

Comenzó su actuación en Idol Kids preguntando si podía coger el micro. Lo hizo y deslumbró. “Vamos a hablar del bullying, es de lo que se trata, hay muchos que maltratan. A un niño no se le puede humillar. El bullying no es bueno para esta sociedad, al chulo y al matón no les puede dar opción. Un mundo mejor lo podemos lograr y una vez por todas, el bullying se tiene que acabar”, dice parte de su letra.

“Hagas lo que hagas la vida te lo va a devolver”, seguía y Jesús Vázquez no podía más que decir, “sí, qué bueno”. Y la emoción fue subiendo a medida que el pequeño se iba metiendo en la canción y destilando rabia contra el acoso. Cerraba pidiendo a todo el mundo que gritara con él: “Basta ya”. Y fue una eclosión con todo el mundo en pie aplaudiendo e Isabel Pantoja llorando.

Manuel ha cantado una canción contra el bullying y @_JesusVazquez_ se ha roto: "Yo lo sufrí de pequeño" ❤ #IdolKids5 https://t.co/MHWaOEWQ61 — Idol Kids (@idolkidsesp) October 6, 2020

“Te juro que he estado toda la actuación con los pelos de punta. Qué importante es lo que acabas de cantar y qué importante que lo cante un niño de 9 años”, decía Edurne cuando terminó de cantar.

No pudo evitar preguntarle si lo había escrito desde una experiencia personal. “Yo no he sufrido bullying pero me da rabia que otros niños sufran bullying sin merecerlo. Esta vida es una y es para disfrutarla”, contestaba Manuel.

“Es importante que esté escrito desde una persona que no lo ha sufrido. Se llama empatía y es algo que falta en esta sociedad en la que vivimos. Que entendamos a la gente que lo sufre desde fuera y conectemos con ellos para poder defenderlo. Y encima cantándolo con rabia y más rabia”, añadía Carlos Jean.

El jurado fue unánime y le concedió tres votos verdes. Y el público votó y obtuvo un 88% de los votos. Luego llegó el turno de volver junto a sus padres y un emocionado Jesús Vázquez.

“Tienes talento, sabes rapear, eres un poeta y, además…me emociono con estas cosas…hablas de temas que son muy importantes. Yo sufrí bullying cuando era niño y nunca tuve al lado un amigo como tú que lo gritara a la gente y me ayudara. Así que, aunque yo ya soy mayor, gracias tío, muchas gracias, gracias de verdad. Ojalá hubiera muchos niños como tú”, decía el presentador entre lágrimas.

Y es que, en más de una ocasión, Jesús ha contado lo mal que lo pasó en su infancia con este tema.