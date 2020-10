Omar Montes se lió en el debate de ‘Hit’ al hablar de violencia y machismo en su música

Omar Montes fue el invitado estrella de '¿Quién educa a quién?' que se emitió anoche, tras el tercer capítulo de la serie 'Hit' de TVE.

En dicha tertulia trataron la violencia y el machismo entre los jóvenes e hicieron una videollamada con el cantante para que diera su opinión.

Así lo hizo y sus palabras provocaron un alud de tuits en contra y a favor que le convirtieron en uno de los temas más comentados.

"Si quieres música más happy ponte a David Bisbal"



Mamen Asencio presentó al invitado y le preguntó por su videoclip "No puedo amar" en el que él aparece con el rostro totalmente destrozado. "Habla de una persona que es un ser de luz, que soy yo, y dice que no puede amar hasta que llegue la chica de la que realmente me enamoro", empezó explicando el cantante. "Pero hasta llegar a ella sufro muchas fatigas y penas".

Por eso mismo, la presentadora le preguntó si era necesaria incluir la violencia en un videoclip sobre una canción que habla de amor: "No pero date cuenta que cuando un actor, como Mario Casas por ejemplo, hace de policía corrupto está interpretando para divertir a una persona que quiere ver una película" explicó y añadió, "no te tienes que tomar al pie de la letra que salgo apaleado en el videoclip, tienes que verlo como diversión y disfrutar".

Es más, aseguró que "si te quieres poner canciones más happy te puedes poner a Juan Magan o a David Bisbal que hacen canciones preciosas. Pero si escuchas a artistas de música urbana, pues bueno..."

"No deberíamos tener la piel tan fina y disfrutar más con la música"

La presentadora, entonces, dudó de si los adolescentes captaban ese mensaje: "Un tanto por ciento elevado de mi público entiende que es una diversión, una ficción. Pero es imposible ir uno por uno explicándole a tu público. Veo con mi hijo películas de miedo y no se toma al pie de la letra las cosas raras. La gente entiende que somos personas que actuamos" aseguró el cantante.

Pero Mamen insistió en que él debería dar ejemplo de que no hace falta la violencia para la música, a lo que Montes respondió: "Creo que no deberíamos tener la piel tan fina y disfrutar más con la música, las películas y a veces se nos juzga demasiado y más de la cuenta".

Aunque él mismo dudó de sus mensajes en las canciones: "Me gustaría dar mejores mensajes en la música pero que no se tomen a pecho lo que digo", pidió sin caer en la cuenta de que es un ejemplo para muchos jóvenes. "Claro que tengo que dar buenos mensajes en los colegios y en mi barrio, no he probado la droga en mi vida, soy anti todo eso, adoro a mi abuela y mi madre y soy defensor de las mujeres pero a veces en los papeles que me meto no doy el mejor mensaje pero solo lo hago por divertir", dijo en una explicación sobre el machismo que muchos criticaron.