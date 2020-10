El día que Lenny Kravitz descubrió la marihuana y a Led Zeppelin

"La marihuana y el rock 'n' roll se convirtieron en mi dieta constante". Con estas palabras se refiere Lenny Kravitz a un momento muy concreto de su vida. Su nueva autobiografía, Let Love Rule, narra los primeros 25 años de vida del cantante, y con pasajes como este promete no dejarse nada en el tintero y abrirse a todo aquel que quiera conocer sus aventuras como estrella de la música.

La memorias de Kravitz, de las que se puede leer un adelanto en Rolling Stone, cuenta los primeros años de vida del cantante y guitarrista, hasta el lanzamiento de su debut homónimo en 1989. "Ese viaje, lleno de aventuras, fue donde me encontré a mí mismo y a mi voz", cuenta Kravitz sobre el período de tiempo que se narra en el libro. "A través de esa experiencia, el amor fue la fuerza que abrió el camino y el amor se convirtió en mi mensaje".

En ese primer extracto que hemos podido leer de Let Love Rule describe cómo descubrió tanto a Led Zeppelin como a la marihuana en el mismo día, y cómo aquella experiencia le ayudó a encaminarlo en su camino musical. "El hip-hop marcó un cambio de juego cultural, pero mi propio cambio de perspectiva llegó con dos vías que chocaron en mi primer año de secundaria en Santa Mónica. La combinación del rock and roll y la marihuana me impulsó en una dirección completamente diferente".

Kravitz recuerda que compartió el momento con dos amigos suyos, Shannon y Derek, en el patio vacío de una iglesia que se encontraba cerrada. "Tomé una bocanada y exhalé. Shannon me dijo que lo mantuviera más. Lo hice. Al mismo tiempo, Dereck deslizó un casete en la radio y esta vez algo cambió ... el cielo se abrió. El mundo se hizo más grande y hermoso", narró Kravitz sobre su primer porro.

El músico recuerda la canción que sonaba en el momento en el que dio la primera calada. Era Black Dog de Led Zeppelin, un grupo al que no conocía hasta entonces. "La marihuana y el rock se convirtieron en mi dieta habitual... fumaba desde que me despertaba hasta que me dormía. Luego tuve que dejar de fumar y lo hice".

Además de este episodio, Kravitz hablará en el libro de un periodo muy accidentado, donde contará las duras condiciones con las que tuvo que lidiar. En su infancia, Lenny trabajaba mientras iba al colegio y tuvo que soportar una gran tensión en su casa. Mientras, trataba de encontrar su lugar en la música rechazando contratos discográficos que no le satisfacían.

Ver esta publicación en Instagram I play for love Una publicación compartida de Lenny Kravitz (@lennykravitz) el 17 Sep, 2020 a las 8:11 PDT

"Me complace anunciar el lanzamiento de mi libro", dice Kravitz en un comunicado emitido a la prensa. "Escribir estas memorias ha sido una experiencia hermosa e interesante que me llevó a través de los primeros 25 años de mi vida, desde el nacimiento hasta el lanzamiento de mi primer álbum. Ese viaje, lleno de aventura, fue donde me encontré y mi voz. A través de esa experiencia, el amor fue la fuerza que allanó el camino y el amor se convirtió en mi mensaje", asegura el artista neoyorkino.