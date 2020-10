Britney Spears decide mostrar la realidad de su día a día y muchos piensan que no es ella

Britney Spears es una de esas artistas con la que ha crecido toda una generación, siendo testigo de sus altibajos porque, hay que reconocer, que lo suyo ha sido una auténtica montaña rusa. Es una asidua de las redes sociales, aunque, ella misma ha reconocido que nos muestra una Britney preparada que no siempre se corresponde con la realidad.

“Instagram versus realidad!!!! Quería mostrarte cómo me veo realmente a diario!!!! Puedo sentirme insegura cuando me toman fotos para las que no estoy preparada ... así que siempre he puesto mucho esfuerzo en mi apariencia ... pero sabes que a veces es bueno no esforzarse tanto y derribar tus paredes de vez en cuando, ahora y luego!!!! ¡Se necesita mucha fuerza para hacer eso!”, escribía junto a un par de fotografías que se alejan de la imagen de diva que solemos tener de ella. Ropa casual como la que podríamos llevar cualquiera de nosotros, gafas y un despeinado con el que más de una se habrá sentido identificada.

Y ya que estaba apostando por la auténtica Britney, quiso añadir algún dato más. “PD: otro dato divertido sobre mí…. en lugar de ser animadora jugaba a la pelota 🏀 en la escuela y era tiradora ... yo tiraba a canasta 😜🎪 pero, Dios mío, apestábamos ... ¡¡¡¡¡Solo ganamos 3 partidos cada temporada 😂🙊🤣 !!!!!”, confesaba.

Y ya puestos a no guardarse nada, también explicó qué hacía en el momento de tomar las fotos: “Psss en estas fotos ... Estaba tratando de arreglar una luz 💡 pero me di cuenta de que era demasiado baja 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️😂😂😂😂!!!!”.

Uno de los que ha querido comentar este golpe de sinceridad de Britney ha sido su chico, Sam Ashgari: “¡Oh vamos! ¡Los @lakers y @kingjames te necesitan! Talentosa en todos los niveles. Lo real 🐐”.

Tanta realidad, sin embargo, ha desconcertado a más de uno que aseguraba que la de la foto, no era ella.

Hay una impostora en Among Us, elige tu equipo y busquemos a esta tipa.

NO ME PUEDES CONVENCER. ESTA CUENTA NO ES BRITNEY MÁS.

¿Soy la única que piensa que esta NO es Britney!?!?

Que alguien me diga qué está pasando con ella

¿¿¿Quien es esta??? No es Britney en absoluto

Otros, sin embargo, que sí creían que era la versión más real de la cantante, aseguraban que así se veía mucho más joven y guapa y pedían más dosis de realidad.