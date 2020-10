Mireya Bravo: "El camino fácil era dejar la música, pero yo escogí el difícil que era seguir por libre"

El nombre de Mireya Bravo comenzó a sonar por todas partes tras su paso por la academia de Operación Triunfo, pero la cantante es mucho más que una antigua concursante de OT, además de ser de las primeras del talent show en sacar su álbum de estudio, Tu reflejo, que rapidamente se colocó en el número dos en ventas, Mireya ha demostrado que se atreve con todo y por eso decidió comenzar un nuevo camino en la música de manera independiente y con su propio estilo. El pasado mes de julio lanzó su single Cuando tú te vas, una canción de pop preciosa, y hace apenas dos semanas, llegó a nuestras vidas el temazo, Pídeme, una colaboración llena de magia con su compañero y amigo Raoul Vázquez.

Para contarnos todos los detalles de una de las colaboraciones más esperadas del año, LOS40 ha tenido la oportunidad de charlar con Mireya que nos ha desvelado cómo se siente en esta nueva etapa de su vida y lo que nos tiene preparado para el futuro.

Pregunta (P): ¿Qué tal, Mireya?

Mireya (M): Muy bien, esperándote, tengo varias entrevistas para hoy, ¡no paro! pero eso es buena señal.

P. Normal, todos queremos saber más detalles de Pídeme, una canción muy romántica pero a la vez con un deje doloroso ¿Cómo ves el amor en tiempos de pandemia?

M. Yo en mi vida sentimental muy bien porque, la verdad, estoy perfectamente, estoy muy enamorada y a mí me va muy bien. Además, en tiempos de pandemia, el confinamiento lo pasé con él y nos vino muy bien poder tener tiempo para nosotros dos solos, que muchas veces no lo tenemos.

P. Y a todas las personas que se encuentran en la situación que plantea Pídeme, ¿Qué consejo les darías a aquellas personas que están en una relación que no va bien y no saben si dejarlo o intentarlo una vez más?

M. Yo no soy nadie para dar consejos pero les diría que piensen siempre en lo mejor para ellos y a partir de ahí, que valoren si merece la pena seguir o no. Por mucho que quieran a la otra persona, primero hay que estar con uno mismo y ver qué es lo mejor. Sobre todo, es importante que dejen hablar al corazón, pero a la cabeza también y que no escuchen a su alrededor ni se dejen influir, los que deben tomar la decisión y los que mejor conocen sus sentimientos son ellos mismos.

Mireya y Raoul en una imagen promocional del single 'Pídeme! / Kerlin Anibal Martínez

P. El videoclip de la canción es muy rompedor y de inspiración cinematográfica, ¿Era lo que buscabais?

M. ¡Totalmente! Queríamos romper y la verdad que lo hemos conseguido. El director del videoclip tenía cada detalle estudiado y ha quedado brutal. Yo pienso que muchas veces menos es más, y el vídeo ha quedado muy fino y muy elegante.

P. Colaboras con tu compañero Raoul ¿Ya estás pensando en el siguiente dueto?

M. El próximo espero que sea el dueto con India Martínez, que creo que pronto lo tendréis. El otro día me dijo que enseguida empezaremos a grabar juntas, ¡Lo estoy deseando!

P. ¿Y de tus antiguos compañeros de OT, tienes fichado a alguno?

M. La verdad que lo de Raoul salió sin tenerlo planeado, ojalá que con otro compañero mío salga igual. Con cualquiera de ellos me encantaría porque todos son grandes artistas y les admiro mucho.

P. Oye, y haciendo un balance post-OT, ¿Cómo ha sido el cambio de estar en una academia, casi en una cápsula, a llegar de repente a la industria musical? ¿Cómo afrontaste esto?

M. Fue un shock de realidad. Ahí nos tenían muy protegidos, como en una cúpula. Al salir, cuando vimos la reacción del público por primera vez, que fue en la firma de discos en Madrid, nos quedamos todos flipando porque no sabíamos que el programa tenía tanta repercusión y la gente nos quería tanto. Ahora echo la vista atrás y pienso que si me llegan a decir que en un futuro viviría de la música nunca me lo habría creído. Es un mundo muy complicado y es muy difícil mantenerse, pero las cosas se van consiguiendo poco a poco.

P. Y en ese mundo tan complicado tú comenzaste una nueva etapa sóla...

M. Sí, el camino fácil hubiera sido dejarlo, pero yo escogí lo difícil que es ir por libre, es un camino muy complicado pero tengo el respaldo de mis dos agencias y de mi gran equipo. A ellos se lo debo todo porque fueron quienes me hicieron levantar cabeza después de un tiempo en el que yo quería trabajar y no podía por ciertas circunstancias. Cuando vi la oportunidad de crear mis propios proyectos no la deje escapar porque yo tenía claro que me quería dedicar a la música así que decidí seguir hacia delante.

Bravo y Vázquez durante la grabación de 'Pídeme' / Kerlin Anibal Martínez

P. ¿Qué les dirías a esos jóvenes que su sueño también es vivir de la música pero les da vértigo adentrarse en este mundo?

M. Que hace falta muchísimo trabajo e infinita dedicación pero que todo esfuerzo tiene su recompensa. Hay que luchar por hacerse un huequito en este complicado mundo y como en todo, hay personas que lo consiguen y otras que no, pero si no se consigue, yo me quedo con todo lo que he vivido, que siempre será mío y siempre podré contarlo. Estoy muy orgullosa de ello porque no todo el mundo tiene el placer de disfrutar de esto.

P. Tu música tiene mensajes muy profundos, ¿De dónde consigues la inspiración?

M. En el tema de la composición me estoy adentrando poco a poco con la ayuda de mi equipo, la verdad es que vamos soltando ideas cada uno por un lado y la que más nos gusta es la que se queda. Todos en el equipo somos muy intensos así que, no podía salir otra cosa que no fuera una música muy intensa y llena de sentimientos.

P. En tu canción, Cuando tú te vas, ¿Te inspiraste en alguna experiencia personal?

M. La verdad que por ahora no he querido contar nada personal pero es cierto que quiero seguir haciendo nueva música y hablar del amor ¡Qué hace mucha falta! En el próximo trabajo que haga quiero cantarle a mi amor, para que esas personas que también esten enamoradas y sientan lo mismo que yo se la puedan dedicar a sus parejas.

P. De todo tu recorrido artístico, ¿Con qué canción te quedarías?

Es complicado, no sabría elegir. Cuando estaba dando mis primeros pasos en esto, del tirón saqué un disco, que es algo que no todo el mundo puede conseguir, y de ahí no sabría con cual quedarme. Pero Cuando tu te vas es muy especial para mí porque después de tanto tiempo, con muchísimo empeño y muchísimo trabajo, pude sacar este single y ahí volví a renacer, ahora es cuando más estoy levantando la cabeza y me va muchísimo mejor.

P. Cuéntanos alguna anécdota con la que te hayas quedado de tu carrera musical

M. Yo siempre me quedo con el cariño del público en cada concierto. Me encanta estar con ellos, verles reír, emocionarse, bailar... Es algo muy bonito y que guardaré siempre.

P. ¿Qué nos espera de Mireya en un futuro no muy lejano?

M. Espero que os pueda sorprender con esa canción de amor que tengo muchísimas ganas de hacer y también con mi colaboración con India Martínez con la que estoy muy ilusionada.