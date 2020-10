‘MasterChef Celebrity’: ¿por qué Ainhoa Arteta lloraba desconsoladamente?

Todavía no está claro el papel de Ainhoa Arteta en la quinta edición de MasterChef Celebrity. Para algunos es la villana en potencia de la temporada, mientras que otros disfruta con sus aires de diva. Lo que está claro es que la soprano, además de cantar mucho, está regalando momentos inolvidables al programa de TVE.

Este lunes, Arteta volvió a ser una de las protagonistas de la noche al montar todo un drama después de recibir el rapapolvo del jurado por el plató que presentó en la primera prueba.

El quinto programa empezó con un desafío aparentemente sencillo. Los aspirantes tenían que elaborar un plató con los ingredientes que tenían en la nevera (elegidos anteriormente por Perico Delgado). A ella le tocó ternera, puerros y alcachofas y su cocinado no gustó nada porque desperdició el producto al utilizar los filetes solo para hacer un caldo con el que acompañar las alcachofas.

"¿Esto lo harías tú en tu casa?", le preguntó Jordi Cruz. Ella se defendió diciendo que quería hacer un plató más elaborado que unos simples filetes con alcachofas. "Lo más importante para cualquier cocinero es darle un buen uso al producto, si queda sencillo, queda sencillo", apuntó el chef, a lo que Samantha Vallejo-Nágera añadió: "Os gusta malgastar el producto en una elaboración en un cubito de caldo…".

Y Pepe Rodríguez la remató: "Para hacer unas alcachofas cocidas y en su punto no creo que haga falta desgraciar cuatro filetes. ¿Hace falta malgastar cuatro filetes que no se notan aquí?".

A Ainhoa Arteta no le gustó nada la valoración de los jueces de MasterChef y se puso a llorar desconsoladamente. Cuando le preguntaron que qué le pasaba contestó con muchas lágrimas y especialmente enfadada: "No soy ninguna derrochona, no he derrochado nunca en mi vida. Si llego a presentaros un plato de tres filetes o un filete me hubierais dicho que es un plato simple, que no es un plato de MasterChef".