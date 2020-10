‘Masterchef Celebrity 5’: lo que hace Juanjo Ballesta en cada gala y nunca había pasado

Juan José Ballesta se ha convertido en uno de los aspirantes más protagonistas de la quinta edición de 'Masterchef Celebrity' por su simpatía y espontaneidad.

El mítico actor de 'El bola' va evolucionando en sus técnicas culinarias y es uno de los más queridos por sus compañeros y jueces.

La única pega que tienen tantos unos como otros es cuando llega la prueba de exteriores y...

La decisión inédita de Ballesta cada semana

Desde que arrancara el programa, Juanjo deja atónitos a los jueces al esperar a la prueba de exteriores y por equipos para tomarse un tiempo e ir al baño.

La primera entrega fue la que más impactó a Jordi Cruz al descubrir que faltaba un miembro en el equipo y es porque el actor había corrido a hacer "caca". Aunque el chef le abroncó por tal decisión, Juanjo se excusó de forma comprensible: "No me aguantaba, tenía que ir al baño. Me estaba haciendo de vientre. Me he ido corriendo, me he quitado los guantes y he hecho de vientre y he venido, no podía".

El juez, sorprendido, aseguró que en 8 años de programa era "el primer aspirante que deja el cocinado para ir a hacer caca. Al servicio se viene cagao y meao". Una advertencia que, sin embargo, el intérprete ha pasado por alto ya que ha vuelto a repetirlo en cada programa.

De hecho, esta semana se volvía a ir a hacer pis frente a una Raquel Sánchez Silva desesperada con el equipo hecho un caos, pero que no pudo impedir las necesidades de Ballesta.