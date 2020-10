¿‘La Resistencia’ tiene guion?, ¿Broncano ensaya? Respondemos a todas las preguntas sobre el programa

La Resistencia es uno de los programas más seguidos de Movistar+ y con mejor acogida por parte de la crítica que le ha premiado hasta con un Ondas.

Y es que el programa conducido por David Broncano es un formato tan original que parece que ha llegado para revolucionar los late night como los entendíamos hasta ahora. Saben aprovechar, como pocos, los recursos que tiene y logra a algunos de los invitados más deseados por las cadenas.

De hecho, lo que consigue La Resistencia es que muchos rostros famosos que, ni siquiera tienen algo que promocionar, estén deseando sentarse frente a Broncano para pasar un buen rato.

Pero aunque parezca un programa totalmente anárquico, en el que el presentador dice lo que quiere y entrevista como le apetece, la realidad es que tiene un grupo de guionistas detrás que le sirve de red para lanzarse al vacío cada vez que quiera, pero con seguridad. Nos lo cuenta Luis Fabra, uno de ellos:

¿Cuántos guionistas trabajan en 'La Resistencia'?

Somos 8 contando al coordinador de guion. Ahora tenemos un sector Mediterráneo haciendo chistes desde Barcelona.

Somos un programa donde vale todo

¿Cómo son vuestras dinámicas de trabajo?

Nos repartimos: hay unos que nos dedicamos al monólogo de David, otros hacen secciones y luego las entrevistas. Aunque vamos rotando en la elaboración para no atascarnos y darles frescura, es verdad que Helena Pozuelo es la que se encarga de las entrevistas y nos ayuda al resto.

Hacemos mañana y tarde. Por las mañanas hacemos la escaleta con las noticias del día y entregamos la primera versión. Por la tarde David lo ha revisado, hay chistes que se caen y hay que pensar cosas nuevas. Como ya estamos cercanos a la grabación hay que ser más rápidos.

¿Y si a última hora pasa algo importante en la actualidad?

Por suerte somos un programa donde todo vale, al ser de bajo presupuesto y nos permitimos hablar de la cuarta pared... a veces incluso desvelamos que teníamos un invitado que se ha caído y hemos llamado a otro. Intentamos coger los obstáculos y llevarlos con humor para aprovecharlos. Remamos a favor del viento.

Broncano mete todo su criterio en el monólogo

Dices que David Broncano tiene que dar el visto bueno, ¿a qué te refieres?

Él mete en el monólogo todo su criterio, él decide desde las noticias que se tratan y las que no, orienta los chistes, lo que le hace gracia lo deja y lo que no, o ya lo ha tratado, lo cambia. Él viene con la premisa de pasárselo bien y si algo le suena a que ya lo ha hecho prefiere cambiarlo. Chistes tópicos no le gustan y prefiere ser más original aunque arranque una carcajada menor.

Cuando parece que improvisa en el monólogo, ¿entonces es que está leyendo o a veces se sale del escrito?

Sí, improvisa. Él es la anti-estructura. Le das el monólogo y él con naturalidad se mete en bretes y a veces es más gracioso que lo que le hemos escrito.

¿Cuánto ensaya Broncano?

[Risas] David no ensaya. Viene, se lee el monólogo antes y pa'lante. Él tiene la necesidad de que el programa le sorprenda, entonces quiere que todo sea lo más real para que el humor salga de forma natural. Y también tiene ese don de la improvisación que le permite jugar.

En las entrevistas también parece que no haya guion, pero dices que sí lo hay

Más que un guion lo que tiene David es toda la información y sugerencias de por dónde llevar las preguntas. Le sirve un poco de red, porque él lo lleva por dónde le nace pero si ve algo curioso en la tarjeta pues puede recogerlo. Le gusta tener toda la información en la mano para después hacer lo que quiere. Además que sin darte cuenta 20 minutos pasan volando.

De esta forma, respondemos a dos de las grandes preguntas que nos hacemos los seguidores de 'La Resistencia': Sí, David tiene un guion en las entrevistas pero improvisa cuando quiere y No, la realidad es que no lo ensaya.