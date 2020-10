Van Halen en el cine: de los riffs de ‘Regreso al futuro’ al ‘Fire in the Hole’ de ‘Arma Letal’

Las grandes leyendas de la música no solo pervivirán en nuestro imaginario colectivo por los álbumes vendidos o las veces que suenan en la radio, sino por su capacidad de crear momentos icónicos, mágicos, poniendo música a algunas de las escenas de nuestra vida.

El poder de la imagen combinado con la fuerza del sonido es capaz de crear secuencias irrepetibles, y el Séptimo Arte entendió perfectamente esta idea. De ahí que algunos de los grandes talentos musicales se pasaran al celuloide –Dean Martin, Frank Sinatra, Elvis Presley– o, al menos, hayan puesto banda sonora a películas emblemáticas, como Whitney Houston en El Guardaespaldas.

Eddie Van Halen, el primer 'guitar hero' de nuestra historia, ha muerto a los 65 años por culpa de un maldito cáncer, pero su memoria vivirá para siempre en nuestros corazones. En parte gracias a algunos de sus temas más famosos que compuso, como Jump o Why Can't This Be Love, y en parte (infinitamente inferior, eso sí) a sus colaboraciones en cine. Aquí un repaso a todos esos momentos que nos regaló en la gran pantalla:

El "insoportable" riff de Marty McFly

Aquella escena de la primera parte de Regreso al futuro en la que Marty McFly (Michael J. Fox) trata de torturar psicológicamente a George McFly (Crispin Glover), su padre, para que acepte empezar una relación con su madre, es una de las más divertidas de la película. Enfrascado en un traje amarillo, el protagonista de la película se hace pasar por Darth Vader mientras despierta en mitad de la noche a George con unos riffs de guitarra que le destrozan los tímpanos. ¡Son el inicio de la canción Out the Window de Van Halen!

La loca historia de las galaxias

Otra de las grandes canciones de Van Halen que puso banda sonora a una película fue Good Enough. Uno de los temas más rockeros de la banda le sirvió a Mel Brooks para acompañar esta disparatada –a ratos brillante, a ratos absurda– comedia espacial que trataba de parodiar Star Wars. Desde luego, captó el espíritu rompedor y estrafalario de La loca historia de las galaxias (también conocida como Spaceballs).

En el ojo del huracán: Twister

De una orquesta a un tema de hard rock: Van Halen se las apañó para hacer magia en la película Twister, protagonizada por Bill Paxton y Phillip Seymour Hoffman, ambos fallecidos, y la actriz Helen Hunt. Una superproducción que contó con lo mejorcito de la época y unos efectos visuales de escándalo. Y, por supuesto, con el tema Human Beings, que formó parte de uno de esos momentos memorables de la película.

¡Fuego en el agujero!

Mel Gibson y Danny Glover fueron la pareja de superpolis más famosa del cine de acción. Arma Letal marcó un antes y un después en las buddy films y nos dejó algunos momentos anecdóticos. Uno de ellos es la estupenda banda sonora que Van Halen puso para Arma Letal 4, con su tema Fire in the Hole como gran protagonista en la escena en la que Martin y Roger tratan de acabar con un pirómano que va armado hasta los dientes.

Jump y Spielberg

La canción más famosa de Van Halen es, sin lugar a dudas, Jump, y fue uno de los temas principales con los que Steven Spielberg acompañó la nostálgica Ready Player One. El director supo cómo tocar nuestra fibra sensible para remitirnos a los grandes clásicos del pasado, y Eddie no podía faltar en ese abanico de recuerdos.