La saga ‘After’ pierde a uno de sus protagonistas

Tessa y Hardin deben despedirse: su compañero Landon no volverá a ser el mismo. El actor que interpreta al mejor amigo de la pareja protagonista, Shane Paul McGhie, ha decidido no continuar más en la saga After. A pesar de que el éxito de las películas está siendo arrollador y ha catapultado al estrellato a sus protagonistas, el artista dice que debe pensar en sí mismo y abandonar las dos secuelas de la película que ya están en marcha.

"Me pesa en el corazón anunciar que no rodaré en Bulgaria. No hemos llegado a un acuerdo y tuve que tomar una decisión muy dura. Debía pensar en mí, como habría hecho Landon. Estoy muy agradecido a todos por darme la bienvenida al universo After y por apoyarme a lo largo de este increíble viaje", explica en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shaney P (@shanepaulmcghie) el 5 Oct, 2020 a las 5:02 PDT

"He sentido vuestro amor a mi alrededor y ha sido una bendición y honor formar parte de este universo. He visto cómo After ha cambiado vuestras vidas y ha sido una luz en la oscuridad. Para mí Landon representa la esperanza en la humanidad y su relación con Tessa es el epítme de una amistad incondicional a la que todos aspiramos pero solo los más afortunados conseguimos en nuestras vidas. Me ha enseñado mucho y encarnarlo ha sido una experiencia que me acompañará el resto de mi vida", continúa el actor.

Finalmente, McGhie ha pedido que, quienquiera que sea su sustituto en la saga, sea acogido con los brazos abiertos: "Sé lo que es meterse en algo nuevo [...] Así que, por favor, dadle la bienvenida al actor que me sustituya y tratadle con el mismo respeto y amor con el que me habéis tratado desde el primer día".

Ni Hero Fiennes-Tiffin ni Josephine Langford se han pronunciado aún sobre la partida de Shane Paul McGhie. Tampoco Anna Todd, la creadora de las novelas en las que se inspira la saga, que ya tiene confirmadas dos secuelas más. Y poco sabemos aún sobre quién será el sustituto de Landon. Se dice que el actor Chance Perdomo de Las escalofriantes aventuras de Sabrina podría ser un buen candidato, pero son solo rumores.