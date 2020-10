Muere Johnny Nash, precursor del reggae y descubridor de Bob Marley

Fue uno de los nombres más importantes del reggae en Estados Unidos. Johnny Nash ha fallecido a los 80 años por causas naturales, según ha confirmado su hijo en televisión.

Nash fue conocido principalmente por su hit de 1972 I Can See Clearly Now. Según The Guardian, su tema más conocido fue escrito mientras se recuperaba de una operación que le hizo a las cataratas. Por eso es una canción llena de luz y esperanza, sobre la superación de los malos momentos de la vida. Fue gracias a esta canción que Nash pasó de ser un cantante pop a convertirse en una estrella del reggae.

Nacido en Houston, Johnny Nash comenzó su carrera como cantante de pop en la década de 1950. Años más tarde, ya entrados en los 60, él y Danny Sims fundaron el sello JAD Records, y mientras vivían en Jamaica, ficharon a Bob Marley & The Wailers. "A Johnny le encantaba el reggae", le dijo Sims al periódico Houston Chronicle en 2012. "Y le encantaba Bob y los muchachos. Le enseñó a Bob a cantar en el micrófono y ellos le enseñaron a Johnny a tocar el ritmo del reggae".

Su mayor éxito fue I Can See Clearly Now, de influencia reggae, y alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 en 1972 y se mantuvo en el primer puesto durante cuatro semanas. La canción volvió a las listas de Billboard cuando la estrella del reggae jamaicano Jimmy Cliff hizo una versión del tema para la banda sonora de la película Cool Runnings, en 1993. Nash fue uno de los primeros cantantes no jamaicanos en grabar música reggae en Kingston, Jamaica.

Su último álbum salió en 1986, después de haber pasado el resto de su carrera digitalizando su trabajo anterior, parte del cual se perdió en un incendio en Universal Studios en Los Ángeles en 2008.

Johnny Nash se casó tres veces y tuvo dos hijos. "Fue un padre maravilloso, un hombre dedicado a su familia. Amaba a la gente y al mundo. Su comunidad le echará de menos. La familia era todo para él", dijo su hijo a la página en internet TMZ.