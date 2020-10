Así suena ‘Palante’, la canción de España para Eurovisión Junior 2020

Ya tenemos candidatura para Eurovisión Junior 2020. TVE ha estrenado este miércoles el videoclip de Palante, el tema con el que la jovencísima Soleá representará a España en el popular certamen de música el próximo 29 de noviembre.

Ahora que hemos podido escuchar íntegramente la versión de Palante podemos confirmar que la canción, que entra desde la primera escucha, defiende el pop urbano que se hace en estos momentos, dejándose influenciar también por ese flamenco que tanto le gusta a la artista.

"La letra de Palante habla sobre las que, si encuentras obstáculos, no te eches atrás, no te rindas. Hay que enfrentarse a todo sin miedo y seguir para adelante hasta que no puedas", dice Soleá, un mensaje que cobra todavía más importancia en estos tiempos de coronavirus.

El videoclip

Soleá ha elegido a su tierra, Sevilla, como escenario para el videoclip de Palante. Según TVE, este vídeo "muestra una imagen moderna y tradicional, la calidez del carácter mediterráneo y monumentos que guardan historia, el arte y la cultura de nuestro país".

Los creadores de 'Palante'

César G. Ross, Hajar Sbihi (ASHA) y Bruno Valverde, y producida por este último, ganador de un Grammy por La mordidita, de Ricky Martin en 2015.

"Escucharon las ideas, una de ellas les enamoró y Palante comenzó a caminar. Partimos de esa idea, que teníamos clara los tres, y nos pusimos a darle forma aportando cada uno nuestro granito de arena", dice Ross sobre el tema que llevará este año España a Eurovisión Junior, a lo que Valverde añade: "Actualmente hay un auge de la música latina y las fusiones de los diferentes estilos de música latina con otros estilos en todo el mundo. Es una propuesta muy potente porque tiene un poco de todo: una gran artista, un toque moderno y la esencia de España".