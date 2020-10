Un hombre de 40 años demanda a sus padres para que lo mantengan de por vida

La prensa cada día consigue sorprendernos un poquito más con esos titulares locos que parecen imposibles de creer. Esta semana, hemos leído una noticia que tiene todas las papeletas para hacerse con el premio a la más loca del 2020.

Aunque este no ha sido un año cualquiera, un “joven” inglés ha querido buscarse un hueco entre todo lo que está pasando y ha dado un paso más allá para ser el protagonista. Al parecer, este hombre ha demandado a sus padres para que lo mantengan de por vida.

Pero esto no es lo más sorprendente. El protagonista de esta historia, que tiene el síndrome de Peter Pan, tiene 41 añitos, y sigue viviendo con sus padres en la casa de estos en Londres. La supuesta víctima ha denunciado a sus padres y ha declarado que sus progenitores, que parecen tener bastante dinero, son culpables de haberlo hecho muy dependiente, al acostumbrarlo a una vida llena de lujos. Y, por lo tanto, deben mantenerlo de por vida.

Como no podía ser de otra manera, esta jugarreta no le ha salido bien. Y a pesar de haberse defendido diciendo que tiene problemas de salud mental, el juez no ha dado crédito y lo ha sentenciado a pagar las costas judiciales que ascienden, nada más y nada menos que a 63.000 euros. ¡Seguro que a nuestro protagonista no se le vuelva a ocurrir una idea como esta!

Para rematar este tema, y como en el programa somos firmes defensores de la familia y del cariño de los padres, hemos preparado una sorpresa a uno de ellos. Nuestra víctima, en el mejor de los sentidos, ha sido Diego, un oyente que pasaba por Anda Ya para hablar, supuestamente, de fútbol.

Este hombre al que hemos engañado con la ayuda de su mujer, Lidia, cumple 40 años. Pero no solo eso, también puede celebrar que lleva una década con su pareja y que es papá de un niño maravilloso de tres años.

Si quieres ver cómo ha sido ese bonito momento, y escuchar el emocionante regalo que teníamos preparado para Diego, ya sabes lo que tienes que hacer… ¡Pincha en el vídeo y te enterarás de todo!

Recuerda, para no perderte el día a día del programa y los contenidos exclusivos de Anda Ya, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS.