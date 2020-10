‘La isla de las tentaciones 2’: así ha sido la escena de sexo entre Tom Brusse y Sandra

Ya no hay marcha atrás en La isla de las tentaciones 2. Los concursantes del programa se estaban dejando llevar por las circunstancias (los solteros, vamos) y era cuestión de tiempo que alguno de ellos pecara.

Cumpliendo con todos los pronósticos, Tom Brusse se convirtió este miércoles en el primer participante en caer definitivamente en la tentación. El joven francés aprovechó el chorreo que le echó Mellysa para hacer lo que llevaba queriendo hacer desde el principio: liarse con otra chica.

La elegida fue Sandra. Desde hace varios programas que comparten arrumacos y besos, y anoche finalmente consumaron su "amor" bajo las sábanas. El momento fue muy caliente y hubo mucho movimiento, aunque se cuidaron de que las cámaras no cogieran imágenes explícitas.

Mientras tanto, en villa playa, Mellysa hablaba con sus compañeras sobre su boda con Tom. Dijo que ella no quería casarse en Marrakech, donde vive él, porque no quiere una boda árabe. Lo que no sabía la extronista de Mujeres y hombres y viceversa en ese momento es que su próxima hoguera será demoledora y habrá muchas imágenes para ella.

'La isla de las tentaciones', el programa líder

La segunda edición de La isla de las tentaciones continúa su meteórica trayectoria en Telecinco. Este miércoles, el reality que produce Cuarzo Producciones marcó récord de temporada después de registrar un 22,8% de cuota de pantalla, con casi 2,7 millones de espectadores (2.678.000). Lideró la noche y se impuso claramente a Mujer (15,9% y 2.007.000) en Antena 3 y al estreno de Inés del alma mía en La 1 (10,3% y 1.547.000).

Además, en el previo que emite Telecinco, La isla de las tentaciones: express, el programa estuvo a punto de alcanzar los 3 millones de espectadores, un dato estupendo que vuelve a corroborar el éxito del formato. ¿Conseguirá la segunda temporada superar a la primera en índices de audiencia?