Pluto TV, la nueva plataforma que hará competencia a Netflix, Disney y Amazon en España

Si la irrupción de Disney+ supuso un terremoto en el complejo tablero de las plataformas en streaming en España, la de Pluto TV puede suponer un cataclismo. La pugna por el liderazgo de los contenidos se va a recrudecer con este nuevo jugador, que promete emitir en abierto y de forma completamente gratuita decenas de canales de televisión y contenidos como películas, series y reality shows. Un duro competidor a batir por HBO, Netflix y Amazon Prime Video.

Pluto TV es un canal muy popular tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. En su catálogo de contenidos se incluyen productos de más de medio centenar de socios comerciales entre los que se incluyen títulos de Nickelodeon, Paramount, Sony Pictures Television, Lionsgate o BBC Studios, entre otros. Los contenidos pueden verse a través de la programación de los canales en directo o seleccionando las películas y series como una plataforma de vídeo bajo demanda (VOD) al uso.

Películas y series como Hachiko, Algo para en Hollywood, Kill Bill, Broadchurch, The Americans, The Walking Dead, La llegada o Star Trek: La nueva generación forman parte del catálogo norteamericano y latino. Y aunque aún no hay una lista de los contenidos oficiales que tendremos en España, presuponemos que ese variado abanico de ofertas –que tiene confirmadas series españolas como Ana y los siete– será muy similar en nuestro país, convirtiendo a Pluto TV en uno de los grandes rivales del streaming.

"Estoy seguro de que Pluto TV revolucionará el mercado televisivo y de streaming español al introducir un nuevo modelo de consumo basado en contenido vertical y canales seleccionados", explica Raffaele Annecchino, presidente de ViacomCBS en Europa, Oriente Medio y África.

Pluto TV tendrá aplicaciones disponibles para Apple y Android y podrá verse también a través de su web oficial. La empresa, dependiente de Viacom CBS, ha firmado además un contrato con Movistar+ para que esta gestione la estrategia publicitaria. Cómo afectará esta colaboración a los contenidos de una y otra es, de momento, un misterio.

Eso sí: al ser gratuita y no necesitar siquiera registro no podremos evitar sufrir una irritante avalancha de anuncios. Lo que no sabemos es si estos aparecerán antes de ver los contenidos o si pararán la reproducción cada X tiempo al estilo YouTube, rompiendo la dinámica de las narraciones y, por tanto, pervirtiendo la linealidad de los productos ofertados. Hasta donde sabemos, no hay una funcionalidad premium para acabar con ellos.

Pluto TV aterrizará oficialmente en España en octubre de 2020 e incluirá, de momento, 40 canales de televisión. El objetivo de Viacom es ampliarlos hasta 50 a finales de año y a 100 el año que viene.