Amazon Prime Video acaba de lanzar el primer teaser tráiler de El Cid, la épica serie de ficción medieval protagonizada por Jaime Lorente (Denver en La casa de papel) e inspirada en la figura real de Rodrigo Díaz de Vivar, el héroe de la Reconquista española que todos conocemos gracias al Cantar de mío Cid.

"Por toda herencia me dejó una espada. Con esta espada he conseguido la gloria. Pero cuando caiga en batalla seguramente nadie se acordará de mi nombre", reza el protagonista durante el impresionante avance, que muestra algunas batallas épicas que no tienen nada que envidiar a lo mejor de Juego de Tronos o Gladiator. De hecho, parte del equipo técnico de El Cid es el mismo que acompañó a Ridley Scott en la película de Russell Crowe.

El gran protagonista es Jaime Lorente, uno de nuestros actores más internacionales gracias a Netflix y La casa de papel. El actor da un cambio radical con una melena ondulada a lo Jon Nieve y se transforma en un brutal héroe medieval, una transformación física que supone todo un reto interpretativo.

El reparto de El Cid lo completan actores y actrices de la talla de José Luis García-Pérez, como el Rey Fernando I ‘El Grande’; Elia Galera como la Reina Sancha ‘la Bella’; Carlos Bardem como el Conde de León; Juan Echanove en el papel del obispo; Alicia Sanz como la Infanta Urraca y Francisco Ortiz, quien interpreta a Sancho VII ‘el Fuerte’.

La película sigue las gestas de Rodrigo Díaz de Vivar; un épico viaje que narrará su historia desde que era niño hasta que se convirtió en un conquistador legendario. Asimismo, los espectadores disfrutarán de la reconstrucción de una de las épocas más fascinantes de la historia española, explorando las culturas que coexistieron en nuestro país en una época en la que cristianos, judíos y musulmanes convivían puerta con puerta.

La serie, que cuenta con un presupuesto millonario, se ha rodado en las provincias de Soria, Teruel, Madrid, Zaragoza y Burgos, esta última supuesta cuna de nacimiento del héroe de la Reconquista.